La Juventus giocherà solo su eFootball PES 2020, almeno per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Konami ha infatti stretto un accordo con il club piemontese che renderà il popolare titolo calcistico della casa giapponese l’unico videogame che potrà utilizzare l’Intellectual Property (IP) Juventus, “che comprende l’uso esclusivo del nome della squadra, del logo e delle divise ufficiali”, come spiegato sul sito ufficiale della società bianconera. La partnership permetterà inoltre al team di sviluppo di Konami di utilizzare la tecnologia full-body 3D scan sui giocatori per riprodurli nel modo più fedele possibile.

Juventus: giocatori, stadio e divise solo su eFootball PES

La nuova partnership esclusiva tra Juventus e Konami è stata annunciata anche con un video di presentazione pubblicato sia dal club che dall’azienda nipponica, che si apre con alcune immagini che ritraggono il centrocampista Miralem Pjanić, nuovo PES Ambassador. EFootball PES 2020 sarà quindi la casa esclusiva della squadra bianconera, diventando l’unico gioco in grado di proporre giocatori dall’aspetto reale oltre a logo, divise e stadio autentici. Lo stesso accadrà nelle future edizioni del videogioco, visto che la partnership sarà valida per il prossimo triennio.

La Juventus guarda ai fan degli e-sport

Secondo il Chief Revenue Officer del club torinese Giorgio Ricci, il nuovo accordo unirà per i prossimi tre anni “due icone globali del calcio e dell’entertainment quali PES e Juventus e ci permetterà di essere sempre più a stretto contatto con i nostri fan più giovani e gli appassionati non solo di sport ma anche di e-sport”. Per Jonas Lygaard, Senior Director Brand and Business Development di Konami, la partnership con la squadra bianconera rappresenta “un chiaro messaggio di intenti per quanto riguarda eFootball PES 2020”. Chi vorrà utilizzare i campioni d’Italia, infatti, potrà farlo soltanto sul titolo della casa giapponese: per questo, sottolinea Lygaard, “siamo orgogliosi che la Juventus FC abbia deciso di credere in noi e in un entusiasmante futuro insieme”.