Motorola Edge 60 Pro: quando il “mid‑range” si avvicina ai top

Sotto la scocca del Motorola Edge 60 Pro troviamo il MediaTek Dimensity 8350, un processore a 4nm progettato per garantire alte prestazioni in ogni contesto. Affiancato da 12 GB di RAM LPDDR4X e da un veloce storage UFS 4.0 fino a 512 GB, il chip si comporta bene sia nelle operazioni quotidiane che nei task più impegnativi. In uso reale, il sistema risulta sempre reattivo e scattante: app che si aprono rapidamente, multitasking fluido, passaggi tra le schermate senza rallentamenti. Anche nei giochi più esigenti, il comparto grafico regge con frame rate stabili e temperature sotto controllo, merito di un buon sistema di dissipazione termica. Tuttavia, alcuni benchmark rilevano una leggera tendenza al thermal throttling nelle sessioni prolungate sotto stress: le prestazioni restano comunque più che sufficienti per la stragrande maggioranza degli utenti, ma si tratta di un aspetto da tenere in considerazione per chi fa un uso intensivo del device, ad esempio per il gaming. Il sistema operativo è basato su Android 15, con la personalizzazione Hello UI di Motorola: un’interfaccia molto vicina alla versione stock, sobria e pulita, senza bloatware invasivi e con un’ottima ottimizzazione generale. L’esperienza utente è intuitiva, coerente e senza sovrastrutture inutili. A rendere l’interazione ancora più interessante ci pensa Moto AI, il nuovo pacchetto di strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Tutte le funzioni sono accessibili rapidamente tramite un pulsante dedicato sulla home screen, e si integrano bene nell’ecosistema Motorola. Tuttavia, la suite AI appare ancora in fase iniziale: le risposte non sono sempre contestuali, e l’utilità pratica varia in base al tipo di utilizzo. È un’infrastruttura promettente, che potrebbe crescere molto nei prossimi mesi — anche in base agli aggiornamenti promessi da Motorola. Infine, sul fronte degli aggiornamenti, l’azienda garantisce 3 anni di update Android e 4 anni di patch di sicurezza, una copertura buona ma non ancora pienamente allineata agli standard più recenti richiesti in ambito europeo.