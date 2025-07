Haier, novità freddo e lavaggio: due innovazioni debuttano a Milano

Haier ha scelto un'installazione nel cuore di Milano per presentare due nuove soluzioni che promettono di ridefinire gli standard di efficienza e design: il frigorifero Side by Side 3D e la lavasciuga X Serie 11 con tecnologia a pompa di calore. L’evento di lancio, in corso fino al 18 luglio presso Dazi Milano in Piazza Sempione, ha trasformato l’innovazione tecnologica in un’esperienza sensoriale, coinvolgendo pubblico, stampa e influencer in un viaggio tra eleganza, funzionalità e sostenibilità.

“Haier Switch Experience”: tecnologia e lifestyle si incontrano

L’evento milanese ha messo in scena il concept “Haier Switch Experience”, ispirato alla funzione Switch Zone del nuovo frigorifero, che consente di trasformare un vano da freezer a frigorifero e viceversa in pochi istanti. Due ambientazioni immersive hanno accolto i visitatori: l’area +5°C, una lounge raffinata con cocktail d’autore e DJ set, e l’area –18°C, un ambiente "glaciale" che permete un contatto diretto con il prodotto. Un format esperienziale che ha saputo coniugare estetica e innovazione, sottolineando la versatilità e l’eleganza del nuovo Side by Side 3D.