"Grow a Garden", il videogioco da record su Roblox: cosa sapere

“Il FarmVille della Generazione Alpha è arrivato”. Così il New York Times descrive il fenomeno videoludico del momento, “Grow a Garden”, un videogioco nel quale sostanzialmente si è alle prese con un appezzamento di terreno virtuale di cui prendersi cura e far progredire. Sono diverse le curiosità legate a questo giochino che ha letteralmente stregato un numero impressionate di persone. Solamente nella giornata di sabato scorso, racconta ancora il Nyt, “oltre 16 milioni di persone stavano piantando semi e collezionando animali esotici in Grow a Garden contemporaneamente. E molti non erano ancora adolescenti”.

Creato da un 16enne su Roblox

Cosa sapere su “Grow a Garden”? Intanto che si tratta di un videogioco gratuito creato da uno sviluppatore di solamente 16 anni che, nell’ambito della community videoludica, si fa chiamare “BMWLux” e che ha sviluppato questo gioco sulla popolare piattaforma di Roblox. Quest’ultima è una piattaforma particolarmente apprezzata dagli appassionati perché all’interno di essa ogni utente può creare i propri videogiochi grazie alle capacità di “Roblox Studio”, una sorta di editor interno messo a disposizione di chi ama smanettare su questi software. Una volta pubblicati, questi giochi diventano poi fruibili da tutti gli utenti che accedono alla piattaforma stessa, così da consentire anche ad uno sviluppatore in erba di creare un videogioco che può arrivare a chiunque. E, come nel caso di “Grow a Garden” arrivare a toccare cifre mastodontiche. Basti pensare che un record precedente, relativo a 15 milioni di giocatori simultanei, era stato conquistato alcuni anni fa da un titolo che poi è diventato pietra miliare per gli amanti del genere, ovvero Fortnite.

Come si gioca

Ma come si gioca? Il fascino di “Grow a Garden”, sottolinea ancora il Nyt, ricorda vagamente mondi di gioco come quelli già sperimentati in titoli quali Animal Crossing o Tomodachi Life. I giocatori, nello specifico, coltivano un insieme di diverse piante ed allevano animali domestici che possono acquistare e vendere in cambio della valuta di gioco, denominata “Sheckles” a sua volta acquistabile anche con la valuta interna di Roblox, ovvero “Robux”, che si ottiene con dollari reali. Nel gioco i terreni appaiono inizialmente aridi ma l’obiettivo degli utenti è proprio quello di trasformarli in luoghi fantastici ed inconsueti, tra rane scintillanti e scimmie saltellanti, ognuno con le proprie abilità speciali. Sono diverse, sempre secondo il Nyt, le qualità ascrivibili a questo gioco che lo “rispetto ad un normale simulatore di fattoria”. In primis “Grow a Garden” è il primo grande gioco su Roblox a integrare la crescita offline, fattore che incoraggia i giocatori a tornare ad utilizzarlo per vedere i cambiamenti. Ci sono diversi elementi sensibili al fattore tempo, inclusi negozi che riforniscono di nuovi articoli ogni cinque minuti e drop settimanali con oggetti esclusivi che tendono ad attrarre i giocatori. Sembra quasi che “ogni piccolo elemento sia stato plasmato per tenere incollati gli utenti, comprese le uova di animali domestici in scatole chiuse e la possibilità di rubare oggetti dalle fattorie di altri utenti”, segnala ancora il Nyt. A testimonianza del successo del gioco, tra l’altro, basti pensare che alcuni utenti sono ricorsi a siti di terze parti per acquisire i prodotti più appetibili, spendendo anche oltre 100 dollari su eBay per alcuni elementi di gioco.

L’acquisizione e gli aggiornamenti

Grow a Garden è stato pubblicato su Roblox lo scorso marzo, catturando sin da subito l’interesse di alcuni sviluppatori di Roblox. Tra loro c’è Janzen Madsen, fondatore di Splitting Point Studios, uno dei team di sviluppo più conosciuti e seguiti della piattaforma. Circa un mese dopo l’uscita di Grow a Garden, giocato in quel momento solo da poche migliaia di utenti, il team di Madsen acquista metà delle quote, intravedendo del potenziale nel gioco. Anche DoBig Studios, altra società di sviluppo, si unisce al team di lavoro per potenziare il software. Insieme i due team ne curano gli aggiornamenti, migliorando alcune funzionalità del gioco e potenziandone mentre BMWLux possiede la metà della proprietà e continua ad essere coinvolto nello sviluppo.