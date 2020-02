Fortnite, su PS4 un torneo che vale un milione di dollari

Le date da segnare sul calendario, per chi fosse interessato, sono quelle del 15 e del 16 febbraio, quando per tutti i giocatori idonei che giocano abitualmente su PlayStation 4 partirà la “Fortnite Celebration Cup”.

Scontri in singolo

Il torneo si baserà su competizioni in modalità singolo e darà l'opportunità di poter vincere oggetti di gioco e un montepremi finale (ma complessivo) della sbalorditiva cifra di un milione di dollari in contanti. “Ciascuna competizione in singolo è aperta a tutti i giocatori su PS4 idonei, secondo il regolamento ufficiale”, si legge sul sito ufficiale di Fortnite. In particolare, per poter partecipare, i giocatori dovranno assicurarsi che il loro account abbia raggiunto il livello 15 e che l'autenticazione a due fattori sia stata attivata sul proprio account Epic.

I premi in palio

Quali sono i vari step del torneo? Il primo giorno, ovvero 15 febbraio, i giocatori più vincenti di ciascuna classifica regionale avranno l'opportunità di aggiudicarsi alcuni oggetti di gioco: se rientrano nel primo 50% di giocatori vincenti l’oggetto spray "Al riparo", se nel primo 25% il piccone "Dettaglio selvaggio" e infine se nel primo 5% di tutti i partecipanti la skin esclusiva Tango. Il secondo giorno invece, ovvero il 16 febbraio, i giocatori più vincenti di ciascuna classifica regionale avranno l'opportunità di aggiudicarsi una parte del montepremi da 1.000.000 di dollari. Per conoscere nel dettaglio quale sarà la suddivisione del montepremi, è possibile consultare la scheda "competi" all’interno del gioco e nel regolamento ufficiale. Alla fine del torneo, spiega il sito web ufficiale del celebre battle royale, potrebbero essere oltre 4.000 i giocatori di PlayStation nel mondo ad aggiudicarsi un premio in denaro.

Il regolamento

Per avere tutte le informazioni necessarie sugli orari di inizio delle competizioni delle varie aree del mondo e sui dettagli per partecipare, basterà avviare la PlayStation 4 e aprire la scheda "competi" all’interno di Fortnite. E’ presente anche una pagina web su cui è possibile consultare tutto il regolamento ufficiale del torneo, in modalità integrale.