Fortnite 12.10, tutte le novità del nuovo aggiornamento

L’aggiornamento 12.10, per tutti gli appassionati di Fortnite, è stato ufficialmente rilasciato. Ecco cioè che Epic Games ha previsto per le tre modalità del titolo, ovvero Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa, con la stagione 2 del capitolo 2 che è ormai entrata nel vivo da circa un paio di settimane.

Le novità di Salva il Mondo

Come ha preannunciato anche il sito di Epic Games, per ciò che concerne la modalità Salva il Mondo, i giocatori possono scegliere tra nuovi costumi e dorsi decorativi, tutti disponibili nell'armadietto di casa base. Qui si potranno selezionare tutti i costumi e i dorsi decorativi che si possiedono in battle royale e usarli su qualsiasi eroe si scelga di utilizzare in qualità di comandante. Una curiosità segnalata dagli sviluppatori è che l'aspetto degli eroi non sarà più vincolato alla loro rarità, ma si potrà selezionare qualunque stile che si è già sbloccato. Ad esempio, chi utilizza un eroe leggendario di livello 5, avrà modo di selezionare qualsiasi rarità e livello inferiori a quel livello dal proprio armadietto. Disponibile nel negozio settimanale dal 5 marzo all'una ora italiana e fino all'11 marzo a mezzanotte, ci sarà poi l’Arco Nubifragio, utile per eliminare gli Abietti grazie ad una devastante nube di vapore. Disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 6 marzo all'una ora italiana e fino al 3 aprile, invece, ecco che si potrà utilizzare Jonesy segugio da guerra, da schierare sul campo per dare la caccia agli Abietti. Sulla mappa si troveranno poi dei Lama Spia: aprire questo nuovo lama permetterà di usufruire della potenza del nuovo set armi Spia. Infine, per ciascun tipo di simulazione legata ai WarGames si potrà ottenre un incarico non ripetibile con biglietti evento e uno stendardo unico come ricompensa per sfoggiare le vittorie. Le sfide della settimana saranno “Stregato” e “Invasione”.

Modalità Creativa, arrivano le uova pr-ovette

Passando in rassegna, invece, le novità della Modalità Creativa, ecco che i giocatori avranno a disposizione migliaia di oggetti, avranno più facilità nell’accedere ai prefabbricati e ai singoli oggetti di scena di cui sono composti. Tra le curiosità proposte dall’ultimo aggiornamento le “Uova Pr-ovette”, che permetteranno di nascondere un easter egg sulla propria isola: saranno disponibili nella galleria uovo. Adesso, tra l’altro, i creatori non dovranno più abbattere un'intera galleria per ottenere una risorsa. Gli sviluppatori di Fortnite hanno aggiunto la possibilità di visualizzare singoli elementi da prefabbricati e gallerie per aggiungerli alla barra rapida. Inoltre è stata aggiunta una nuova galleria, la galleria uovo, sei uova diverse alla galleria collezionabili. Quindi sono stati aggiunti altri colori alla variante galleria auto A e alla variante galleria auto B, quindi ecco altri muri, pavimenti e varianti di pietre alla galleria indistruttibile. Infine verrà aggiunto del mobilio verde alla galleria oggetti dello yacht.