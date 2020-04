Fortnite, ecco come sbloccare la nuova skin di Deadpool X-Force

Su Fortnite, il Battle Royale targato Epic Games che proprio negli scorsi giorni è stato interessato da un aggiornamento che ha introdotto varie novità sul titolo in Modalità Creativa e Salva il mondo, è approdata la nuova skin di Deadpool X-Force. Per tutti i videogiocatori che in queste ore stanno cercando di sbloccare il nuovo costume, ecco una rapida guida per riuscire ad aggiudicarsela.

Come sbloccare stile X-Force della skin di Deadpool

Per sbloccare lo stile X-Force della skin di Deadpool è necessario essere in possesso della skin originale Deadpool, che si ottiene completando tutte le sfide settimanali di Deadpool, almeno fino alla settimana 7. Una volta ottenuta la skin originale Deadpool, per sbloccare la nuova skin basta completare le due sfide di Deadpool della settimana 9. Tra le missioni disponibili, una richiede di andare alla ricerca dei boxer di Deadpool. Per trovarli basta recarsi all’interno del quartier generale ed entrare nella stanza di Mida, salendo sull’ascensore a sinistra e selezionando il piano di Mida. I boxer sono poggiati sulla poltrona all’interno della stanza.

Come ottenere le Medaglie Sopravvivenza, Combattimento e Avvoltoio Oro

Per quanto riguarda le nuove sfide di Mida della settimana 9 della Stagione 2, in queste ore sono diversi gli utenti alle prese con la missione che richiede agli utenti di guadagnare tre medaglie sopravvivenza oro, combattimento oro o avvoltoio oro. Ma come si supera la sfida? Per guadagnare la medaglia di sopravvivenza basta completare una partita di Fortnite Battaglia Reale classificandosi tra i primi 10 giocatori. La medaglia Combattimento ora, invece, si ottiene dopo aver eliminato almeno 8 giocatori in una sola partita. Questa parte della sfida risulta più semplice se compiuta in modalità Rissa a Squadre, dove è possibile collaborare con i compagni ed è meno complicato riuscire a sbarazzarsi di più nemici. Per guadagnare la medaglia avvoltoio ora, invece, è necessario aprire 12 forzieri, Lama o consegne dei rifornimenti.