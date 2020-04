Una nuova sfida è stata lanciata su Fortnite, il Battle Royale pagato Epic Games che proprio negli scorsi giorni è stato interessato da un aggiornamento che ha introdotto varie novità sul titolo in Modalità Creativa e Salva al mondo. La nuova missione, che rientra nelle nuove sfide di Mida della settimana 9 della Stagione 2, richiede agli utenti di guadagnare tre medaglie sopravvivenza oro, combattimento oro o avvoltoio oro. Soprattutto per gli utenti alle prime armi, alcune delle missioni della Settimana 9 possono sembrare apparentemente irrisolvibili. Per tutti i videogiocatori alle prese con la nuova impresa ecco una rapida guida per riuscire ad aggiudicarsi la ricompensa.

Come superare la missione

Per guadagnare la medaglia di sopravvivenza è necessario portare a termine una partita di Fortnite Battaglia Reale classificandosi tra i primi 10 giocatori. Per rientrare nei primi posti della graduatoria è fondamentale cercare di sopravvivere il più possibile sul campo da gioco, magari temporeggiando trovando nascondigli lontani dai nemici.

La medaglia Combattimento ora, invece, si ottiene dopo aver eliminato almeno 8 giocatore in una sola partita. Il consiglio, per gli utenti meno esperti, è quello di tentare la missione in modalità Rissa a Squadre, dove è possibile collaborare con i compagni ed è meno complicato riuscire a sbarazzarsi di più nemici.

Per guadagnare la medaglia avvoltoio ora, invece, è necessario aprire 12 forzieri, Lama o consegne dei rifornimenti. Questa è la parte più semplice della sfida, che può essere superata facilmente raggiungendo il prima possibile i luoghi indicati nella mappa da gioco.

Fortnite, le novità introdotte con l’ultimo aggiornamento

Con l’ultimo aggiornamento rilasciato il 15 aprile, Epic Games ha introdotto sul titolo varie novità in Modalità Creativa e Salva il mondo. Nella prima modalità l’update ha risolto vari bug e sul campo da gioco sono approdati nuovi prefabbricati e gallerie, quali il Rifugio giungla e Arrosto giungla alla Galleria oggetti Tempio della giungla e altri Durrr Burger e Pizza Pete alla galleria oggetti tavola calda. In Salva il Mondo, invece, Ray è scomparsa ed è tornata la serie di incarichi spaccattutto, che sblocca ufficialmente il soldato Carburo e il Ninja Stella ammantata.