Fortnite 12.40, tutte le novità del nuovo aggiornamento di Epic Games

Dopo la consueta manutenzione, i server di Fortnite sono tornati online e ora gli appassionati del Battle Royale targato Epic Games possono scoprire tutte le novità introdotte con l’aggiornamento 12.40 in Modalità Creativa e Salva il Mondo. Ecco nel dettaglio tutte le novità introdotte con l’update 12.40, svelate dalla stessa casa produttrice sul suo sito ufficiale.

Tutte le novità in Salva il Mondo

In Salva il Mondo c’è una novità che di certo non può passare inosservata. Ray è scomparsa e tutti i videogiocatori sono chiamati a contribuire alla sua ricerca sul campo da gioco, dove è tornata la serie di incarichi spaccattutto, che sblocca ufficialmente il soldato Carburo e il Ninja Stella ammantata. “Ray è scomparsa. Indagate sulla cometa e preparatevi a reclutare una squadra di supereroi. Trovate Ray e riportatela a casa! Completate la serie d'incarichi Spaccatutto per sbloccare il soldato mitico Carburo e il Ninja mitico Stella ammantata”, annuncia Epic Games sul sito ufficiale.

Per quanto riguarda gli eroi, Carburo ha il vantaggio standard Zip e Zap, il vantaggio Comandande Zip e Zap+ e quello squadra Sfavorito. Stella Ammantata, invece, ha il Fan delle Stelle, che consente di lanciare gli shuriken insieme in una traiettoria ad arco e il vantaggio squadra Andata e ritorno, che fa tornare indietro gli shuriken.

Tra le novità, con l’aggiornamento debuttano sul titolo il Lancia-Uova di Pasqua che scaglia uova esplosive contro i nemici e l’eroe ken Lepre Scattante, che dispone del vantaggio standard Uov-ecatombe e Coniglio Luna Mastino con Ingresso Uov-esplosivo.

Modalità Creativa: le novità introdotte con l’aggiornamento

Per quanto riguarda Modalità Creativa, l’update ha risolto vari bug e aggiornato Galleria oggetti Tempio della giungla e Galleria oggetti Tavola calda, inserendo tanti nuovi oggetti. Tra le novità, sul campo da gioco sono ora disponibili nuovi prefabbricati e gallerie, quali il Rifugio giungla e Arrosto giungla alla Galleria oggetti Tempio della giungla e altri Durrr Burger e Pizza Pete alla galleria oggetti tavola calda.