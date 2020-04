Fortnite, nuovo aggiornamento in arrivo: i server non rispondono

L’attesa sta per terminare: oggi 15 aprile, come annunciato della stessa Epic Games in un Tweet, arriva su Fortnite la patch 12.40.

I server sono momentaneamente offline per dare spazio alle operazioni di manutenzione prima dell’aggiornamento.

Al termine della consueta manutenzione, Epic Games renderà disponibile l’update per il download del nuovo aggiornamento che introdurrà sul popolare Battle Royale vari contenuti aggiuntivi, tra i quali nuove skin, sfide, armi e modalità extra.

Nuovo aggiornamento: i dettagli noti finora

Ad ora, l’azienda sviluppatrice non ha ancora svelato ulteriori dettagli riguardo le novità che approderanno sul titolo targato Epic Games. Ci si aspetta però che con i prossimi update vengano introdotti su Fortnite non solo nuovi contenuti, ma anche eventi speciali e nuovi bonus XP.

Sicuramente novità più importanti non arrivano prima di giugno, quando inizierà ufficialmente la Stagione 3 di Fortnite, annunciata dalla stessa Epic Games in un post pubblicato sul sito ufficiale. La Stagione 2 avrebbe dovuto concludersi a fine aprile, tuttavia, l’azienda ha optato per prolungare il suo decorso fino all’estate. "Prima della fine, ci sono molti contenuti in arrivo per la stagione in corso. Abbiamo molti aggiornamenti in arrivo che forniranno un gameplay nuovo, nuove sfide, bonus XP e un paio di altre sorprese nella manica!”, spiega Epic Games sul comunicato dedicato dove sceglie di non spiegare le ragioni del rinvio del lancio della prossima stagione.

Le novità introdotte con l'ultimo aggiornamento

Risale a pochi fa ed esattamente all’8 aprile l’ultimo update distribuito su Fortnite. Con la patch 2.66, Epic Games si è limitata a risolvere vari bug presenti nel gioco e a migliorarne la stabilità generale. In particolare è stato risolto il problema che, in alcuni casi, non faceva vibrare il controller dopo essere stati colpiti da un nemico. Inoltre, sono state migliorate alcune texture della mappa nella versione per PlayStation 4 e corretti alcuni problemi legati al cambio della skin che, in alcuni casi, causavano dei crash. Nessuna novità sul piano del gameplay, ma è probabile che non sarà necessario attendere molto per l’arrivo di un aggiornamento più corposo.