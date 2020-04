Dopo la consueta manutenzione che precede ogni aggiornamento, i server di Fortnite sono tornati online. Tutti i giocatori che si aspettavano grosse novità potrebbero restare delusi: con la patch 2.66, Epic Games si è limitata a risolvere vari bug presenti nel gioco e a migliorarne la stabilità generale. In particolare è stato risolto il problema che, in alcuni casi, non faceva vibrare il controller dopo essere stati colpiti da un nemico. Inoltre, sono state migliorate alcune texture della mappa nella versione per PlayStation 4 e corretti alcuni problemi legati al cambio della skin che, in alcuni casi, causavano dei crash. Nessuna novità sul piano del gameplay, ma è probabile che non sarà necessario attendere molto per l’arrivo di un aggiornamento più corposo.

Le novità del precedente update

L’ultimo update sostanzioso di Fortnite è stato il 12.30, che ha introdotto varie novità all’interno del gioco. Nella modalità Salva il Mondo hanno fatto il loro ritorno i Dungeon, che dal 5 aprile i giocatori possono esplorare alla ricerca di armi ed eroi da recuperare (facendo attenzione alle trappole e ai mostri presenti al loro interno). Sono state aggiunte anche delle nuove armi, tra cui l’arco Fuoco del Cavaliere, che permette di recuperare una parte degli scudi persi mettendo a segno dei colpi critici. Epic Games ha introdotto anche il Lama Pirata, ottenibile in cambio di 500 biglietti avventura: al suo interno è possibile trovare un eroe pirata e varie armi. Non sono mancate, inoltre, nuove skin per gli eroi. Penny, per esempio, ha ottenuto il costume da coniglietta con il vantaggio Frenesia al Plasma, in grado di ridurre il costo energetico Plasmimpulso del 38% e del 75% in versione +. Il costume “Coniglio Incursore” per Jonesy, invece, mette a disposizione dei giocatori il vantaggio Colpo Sicuro, che incrementa il danno critico con il fucile di precisione del 75% (del 225% in versione +). Infine, la skin Coda di Cotone Occhio di Falco è associata al vantaggio “Partenza impr-uov-visa”, grazie al quale Traslazione fasica rilascia 3 bombe d’uovo, che infliggono 18 danni base ai nemici nelle vicinanze (55 danni in versione +).