Epic Games ha reso disponibile all’interno di Fortnite una skin ispirata a Deadpool, l’irriverente anti-eroe della Marvel che si diverte a rompere la quarta parete nei fumetti e nelle pellicole in cui è presente. Per ottenerla, i giocatori devono superare una serie di sfide settimanali dedicate proprio al personaggio nato dalle menti di Fabian Nicieza e Rob Liefeld.

Come superare le sfide della settimana 7

Una volta completate le sfide di Deadpool delle prime sei settimane di Fortnite Stagione 2, i giocatori potranno sbloccare quelle della settimana 7, necessarie per mettere le mani sull’agognato costume. Come spiega lo youtuber “EveryDay FortNite” in una breve guida, ripresa anche dal sito specializzato Everyeye, per superare la sfida “Trova le due pistole di Deadpool” è sufficiente individuare le tipiche armi dell’anti-eroe all’interno del quartier generale, il menu principale di Fortnite a cui possono accedere i giocatori in possesso del Pass Battaglia della Stagione 2. Una pistola si trova sotto il tavolo della sala principale, mentre l’altra è presente all’interno della stanza di Miaoscolo. La seconda sfida, invece, prevede di entrare in una cabina del telefono o in un bagno chimico per indossare il classico costume di Deadpool. I bagni chimici, ben riconoscibile dal colore blu, e le cabine telefoniche rosse sono presenti più o meno in tutte le aree della mappa di gioco, soprattutto all’interno delle basi spia. Per semplificarsi la vita è possibile recarsi su un piccolo isolotto situato a nord di Spiagge Sudate, dov’è possibile trovare un bagno chimico e una cabina del telefono a brevissima distanza l’uno dall’altra.

Le sfide della settimana 8

Dopo aver terminato tutte le sfide della settimana 7 di Fortnite Stagione 2, i giocatori potranno finalmente mettere le mani sul costume di Deadpool e indossarlo proprio come farebbero con qualsiasi altra skin. Inoltre, completando le sfide che saranno introdotte durante la settimana 8, sarà possibile sbloccare uno stile aggiuntivo della skin di Deadpool senza cappuccio.