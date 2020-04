Una nuova sfida è stata lanciata su Fortnite, il battle royale di Epic Games che proprio negli scorsi giorni è stato interessato da un ennesimo stop dei server per consentire il rilascio dell’ultimissimo update in ordine di tempo, ovvero l’aggiornamento 12.30. L’ultima in corso, fa parte delle missioni della stagione 2 e della settimana 7 ed introducono il set delle avventure di Skye, completate le quali sarà possibile scegliere una skin esclusiva tra Spettri ed Ombre.

Dove trovare la fabbrica

La sfida in programma attualmente richiede di nascondersi in un cartone insidioso nella fabbrica di scatole. Per agevolare gli utenti, uno youtuber specializzato sul titolo, il cui canale si chiama “EveryDay FortNite”, ha proposto una piccola e veloce guida, ripresa anche dal sito di settore “Everyeye”, utile per tentare di completare questa sfida e cercare così di arrivare all’obiettivo finale, superando anche quelle in programma e che attendono i giocatori in questi giorni. Come svela il creator, nel suo video che è puro gameplay senza alcun commento, la fabbrica di scatole da cercare è situata a sud-est di Lago Languido. Una volta arrivati sul posto, l’obiettivo sarà quello di introdursi all'interno della fabbrica, posizionarsi di fronte a uno dei “cartoni insidiosi” presenti nella struttura e quindi eseguire l’azione che permette di nascondersi al suo interno. Come mostra lo youtuber nella sua veloce clip video, all'interno della fabbrica di scatole sono posizionati diversi “cartoni insidiosi”. Tutto quello che il giocatore dovrà fare, per completare la sfida, sarà sceglierne uno di quelli posizionati nella fabbrica ed entrarvi.

Le altre sfide

Tra le altre sfide settimanali che attenderanno i giocatori di Fortnite, sono in programma prossimamente quella per cui si dovranno consumare oggetti da raccogliere a Foresta Frignante o Il Frutteto, quella che permetterà di visitare lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa. E poi ancora, la sfida per cui si dovrà fuggire da un caveau usando un passaggio segreto, quella che consentirà di far visita gli accampamenti costieri di Skye e infine quella per cui tirare vicino a sè un giocatore o uno scagnozzo con una fiocina.