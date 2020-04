Su Fortnite sono approdate le nuove sfide della Settimana 8 del Capitolo 2, che rientrano nel set Avventura di Skye.

Le missioni, disponibili per tutti gli utenti in possesso del Battle Pass della Stagione 2, sono state lanciate poche ore dopo il rilascio dell’ultimo update, arrivato sul battle royale di Epic Games dopo l’ennesimo stop dei server.

Soprattutto per gli utenti alle prime armi, alcune delle missioni della Settimana 8 possono sembrare apparentemente irrisolvibili. Per tutti i videogiocatori alle prese con la missione “Rinfocola un falò, consuma una mela raccolta e consuma un fungo raccolto” ecco una rapida guida per individuare i luoghi adatti per il superamento della sfida.

Come superare la sfida

Per portare a termine la missione è consigliato affrontarla in modalità Team Rumble, per ridurre il numero di potenziali nemici presenti sul campo di battaglia. Ci sono solamente due location dove poter rinfocolare un falò, consumare una mela raccolta e consumare un fungo raccolto. La prima è a nord di Fattoria Frenetica. La seconda è all’interno della Foresta Frignante. Per superare la sfida è fondamentale essere in possesso di 30 unità di legno, necessarie per rinfocolare il falò. Per poter mangiare la mela, che rientra tra gli oggetti di cura, invece, bisogna aver subito un danno. Nel caso in cui il vostro personaggio sia completamente sano, basta trovare un modo per fargli del male. È possibile, per esempio, creare delle rampe di scale e farlo cadere dall’alto.

Fortnite, aggiornamento 12.30.1: i dettagli della nuova patch

Con l’ultimo aggiornamento rilasciato nella giornata di ieri, 8 aprile, con la patch 2.66, Epic Games si è limitata a risolvere vari bug presenti nel gioco e a migliorarne la stabilità generale. In particolare è stato risolto il problema che, in alcuni casi, non faceva vibrare il controller dopo essere stati colpiti da un nemico. Sono state migliorate anche alcune texture della mappa nella versione per PlayStation 4 e corretti alcuni problemi legati al cambio della skin che, in alcuni casi, causavano dei crash.