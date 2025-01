Kindle Scribe, la nuova versione dell’e-reader su cui scrivere

L’altra funzionalità importante di Kindle Scribe è il taccuino. È possibile prendere note dividendole in cartelle e, soprattutto, è possibile sfruttare numerosi template tra cui, solo per fare alcuni esempi, le righe (medie-larghe-strette), le righe con margine, le righe verticali, i quadretti, i puntini, la lista di controllo. Si può anche scegliere come template lo spartito musicale, l’agenda (giornaliera, settimanale, mensile), lo storyboard (immagini accanto al testo) e anche un “tracker delle abitudini”. Le note scritte a mano possono poi essere trasformate “al volo” in testo digitale e condivise via mail (purtroppo solo via mail, non c’è supporto per servizi cloud come Google Drive, Dropbox o OneDrive). Attraverso la barra degli strumenti si può scegliere tra penna, stilografica, pennarello, matita e anche tra cinque stili di tratto.