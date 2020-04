"Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e creato contenuti durante l'evento di Travis Scott! Oltre 27,7 milioni di giocatori unici hanno partecipato in-game, dal vivo, per un totale di 45,8 milioni di volte nell'ambito di cinque eventi per creare un'esperienza veramente astronomica". Con questo annuncio ufficiale apparso su Twitter, Epic Games ha fatto chiarezza sulle cifre, davvero mostruose, del recente evento Astronomical, una serie di concerti virtuali su Fortnite in cui protagonista è stato il celebre rapper statunitense Travis Scott.

I numeri dell’evento

L’evento, tenutosi tra il 24 ed il 25 aprile scorsi, ha coinvolto un numero impressionante di giocatori, superando di gran lunga quelli che erano stati i partecipanti di un altro evento simile, il concerto di Marshmello dell’anno scorso, che aveva attirato 10,7 milioni di utenti. In un primo momento si era diffusa la voce secondo cui erano stati 12,3 milioni i giocatori connessi in contemporanea per assistere al concerto virtuale del rapper statunitense, ma con l’ultimo tweet la casa di sviluppo di Fortnite ha definito ancora meglio la dimensione dell’evento. Nel corso dell’esibizione, per chi non avesse potuto assistere, è stato pubblicato tra l’altro anche il nuovo singolo di Travis Scott con Kid Cudi e il rapper ha anche messo in vendita nuovi capi e gadget Cactus Jack x Fortnite, tra cui magliette, action figure e un blaster NERF personalizzato Astroworld. Il pubblico raggiunto, poi, è stato amplificato anche perchè il concerto è stato seguito anche fuori dal gioco, grazie ai vari streamer che lo hanno trasmesso su Twitch e YouTube.

I contenuti di gioco legati al concerto

Epic Games, che ha regalato ai partecipanti il deltaplano Ciclone Astroworld e due schermate di caricamento, ha messo a disposizione anche una serie di skin di Travis Scott, disponibili in due varianti oltre al costume Astro Jack, anch’esso presente in due versioni. Inoltre nel negozio virtuale di Fortnite è stato aggiunto uno speciale piccone chiamato Jack Diamante e, più in generale, un intero Bundle Astronomical, che racchiude i costumi disponibili in un unico pacchetto.