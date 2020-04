Fortnite x Travis Scott, numeri da record per l'evento Astronomical

Astronomical non poteva iniziare in modo migliore. La prima tappa del tour virtuale del rapper statunitense Travis Scott ha visto la presenza di oltre 12.3 milioni di giocatori connessi in contemporanea, il numero più alto di sempre per Fortnite. L’evento ha superato persino il concerto di Marshmello dell’anno scorso, che aveva attirato 10,7 milioni di partecipanti. Nel corso dell’esibizione è stato pubblicato il nuovo singolo di Travis Scott con Kid Cudi e il rapper ha anche messo in vendita nuovi capi e gadget Cactus Jack x Fortnite, tra cui magliette, action figure e un blaster NERF personalizzato Astroworld. Naturalmente il concerto è stato seguito anche fuori dal gioco, grazie ai vari streamer che lo hanno trasmesso su Twitch e YouTube.

Le altre tappe del tour

Chi si è perso la prima tappa del tour non deve disperare: le occasioni per assistere ad altre esibizioni di Travis Scott in Fortnite nel corso del weekend sono ancora numerose. Ecco tutte le date da tenere a mente:

• Venerdì 24 aprile 2020 alle 16:00

• Sabato 25 aprile 2020 alle 06:00

• Sabato 25 aprile 2020 alle 17:00

• Domenica 26 aprile 2020 a mezzanotte

Chi parteciperà agli eventi riceverà in regalo il deltaplano Ciclone Astroworld e due schermate di caricamento gratis.

Le skin dell’evento Astronomical

Nel negozio virtuale di Fortnite sono disponibili vari costumi ispirati all’evento Astronomical, tra cui due skin di Travis Scott vendute a 1.500 V-Buck. Inoltre, Epic Games ha messo a disposizione dei giocatori anche due versioni del costume Astro Jack, entrambe acquistabili al prezzo di 2.000 V-Buck, e lo speciale piccone Jack Diamante (800 V-Buck). Chi desidera mettere le mani su tutte le skin può approfittare del Bundle Astronomical, che racchiude gli elementi estetici disponibili in un unico pacchetto. Inoltre, è anche disponibile il Bundle Attrezzatura Astronomical, che contiene il piccone Jack Diamante e una speciale emote a tema.