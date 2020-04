Fortnite e Travis Scott lanciano l'evento Astronomical, quando e come partecipare

È ufficiale: il rapper statunitense Travis Scott terrà una serie di concerti virtuali su Fortnite. Il tour, noto come Astronomical, sarà accompagnato da varie ricompense, come il deltaplano Ciclone Astroworld e due schermate di caricamento gratis, oltre a varie emote, banner e spray. Inoltre, i dataminer hanno individuato nel codice del gioco varie sfide dedicate all’evento musicale. Ecco le date e gli orari delle esibizioni di Travis Scott:

• Venerdì 24 aprile 2020 all’una di notte

• Venerdì 24 aprile 2020 alle 16:00

• Sabato 25 aprile 2020 alle 06:00

• Sabato 25 aprile 2020 alle 17:00

• Domenica 26 aprile 2020 a mezzanotte

Non è la prima volta in cui Epic Games organizza un evento simile. In passato, anche il famoso dj Marshmello si è esibito all’interno di Fortnite.

Il luogo in cui si svolgeranno i concerti

Negli scorsi giorni, erano circolati molti rumor sul tour virtuale di Travis Scott e si sono rivelati tutti veritieri. I leaker non solo hanno previsto correttamente la presenza del rapper in Fortnite, ma hanno anche individuato correttamente il luogo in cui si svolgeranno i concerti: un’isoletta presente nelle vicinanze di Sabbie Sudate, dove da qualche giorno è in costruzione lo stage sul quale si svolgerà l’evento.

Le sfide legate all’evento Astronomical

Come accennato, i dataminer sono riusciti a individuare nel codice del Battle Royale varie sfide che Epic Games introdurrà in occasione dell’evento Astronomical. Non si tratta di missioni particolarmente ardue da portare a termine e permetteranno ai giocatori di divertirsi senza distogliere troppo l’attenzione dal concerto di Travis Scott. Ecco l’elenco completo:

• Balla per dieci secondi sulla pista da pallo dello Yatch o presso Apres Ski

• Salta sopra le teste Astro giganti

• Visita il palco a nord di Sabbie Sudate

Per ora Epic Games non ha annunciato ufficialmente nessuna di queste sfide, tuttavia nell’ultimo periodo i dataminer di Fortnite si sono rivelati piuttosto affidabili.