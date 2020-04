Fortnite, server offline per nuovo aggiornamento in arrivo

Fortnite sta per aggiornarsi. Dalle 8 di stamattina, martedì 21 aprile, il server del gioco sono offline per la consueta manutenzione che precedere l’arrivo di ogni update. Quando tutto tornerà alla normalità, i giocatori potranno scaricare la patch 12.41 e scoprire tutte le novità introdotte da Epic Games all’interno del popolare Battle Royale. La software house non si è sbilanciata sui contenuti in arrivo, ma secondo alcuni rumor presto l’arsenale a disposizione degli utenti si arricchirà con un nuovo fucile a pompa. Per scoprire la veridicità di queste voci di corridoio sarà sufficiente portare un po’ di pazienza: i server dovrebbero tornare online in tempi brevi.

Come sbloccare la skin di Deadpool X-Force

Nelle ultime settimane, Fortnite si è arricchito con vari eventi legati a Deadpool, uno degli antieroi più famosi e apprezzati del mondo Marvel. Completandoli, i giocatori sono riusciti a mettere le mani sulla skin del mercenario chiacchierone. Da poco, inoltre, Epic Games ha introdotto nel Battle Royale anche un altro costume dedicato al personaggio: si tratta della skin di Deadpool X-Force. Per sbloccarla è necessario soddisfare alcuni requisiti. In primo luogo è necessario essere in possesso del costume originale, ottenibile completando le sfide settimanali di Deadpool fino alla settimana 7 (l’ultima prevede di entrare in una cabina del telefono o in un bagno chimico per trasformarsi nell’eroe “più supereroe del pianeta”). Una volta completato questo step, è necessario completare le due sfide di Deadpool della settimana 9. Una richiede di cercare i boxer di Deadpool: per trovarli, è sufficiente recarsi all’interno del quartier generale ed entrare nella stanza di Mida, salendo sull’ascensore a sinistra e selezionando il piano in cui si trova il personaggio. I boxer sono appoggiati sulla poltrona all’interno della stanza. La seconda sfida, invece, chiede al giocatore di “rendere omaggio ai pantaloni di Deadpool”. Per completarla è necessario raggiungere Sabbie Sudate e salire sul tetto di uno degli edifici presenti nelle vicinanze della spiaggia, dove si trova una bandiera strappata a forma di pantaloni.