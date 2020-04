Epic Games Store, svelati i giochi gratis in arrivo a metà aprile

Continua l’ondata di regali di Epic Games Store, che ogni settimana propone ai suoi utenti nuovi videogiochi, per offrire ore di svago alla popolazione che in questo periodo di emergenza sanitaria, causato dalla pandemia di Covid-19, è costretta a rimanere all’interno delle proprie case, come richiesto dalle restrizioni sugli spostamenti emessi in diversi Paesi del mondo, Italia inclusa, per cercare di arginare la diffusione del contagio da coronavirus Sars-CoV-2. Lo store digitale ha rinnovato la sua offerta settimanale di giochi gratis. Su Epic Games Store sono attualmente disponibili gratuitamente Close to the Sun e Sherlock Holmes: Crimini e Punizioni. Entrambi i titoli potranno essere scaricati fino al 16 aprile.

Al termine dell’offerta settimanale attualmente in corso, ovvero dal 16 aprile, saranno disponibili gratuitamente due nuovi titoli: Just Cause 4 e Wheels of Aurelia. L’offerta sarà disponibile per soli sette giorni e terminerà il prossimo 23 aprile, quando molto probabilmente Epic Games Store aggiungerà altri titoli in promozione.

Come scaricare gratuitamente i titoli

Per scaricare i nuovi titoli è necessario accedere allo store digitale con il proprio account, consultare la pagina dedicata ai diversi videogiochi in promozione e procedere al download. I titoli saranno così aggiunti gratuitamente e per sempre alla propria libreria digitale.

Close to the Sun, attualmente in promozione su Epic Games Store, è un titolo di avventura ambientato tra la fine dell’800 e l'inizio del 900, che ha come protagonista la giornalista Rose Archer che sale a bordo di una base scientifica alla deriva per cercare la sorella Ada. A bordo di Helios scopre che gli esperimenti scientifici eseguiti sulla base non sono andati a buon fine.

Sherlock Holmes: Crimini e Punizioni, invece, è un'avventura investigativa basata sulla storia del celebre detective, Sherlock Holmes, alle prese con dei casi particolarmente complessi e intriganti.