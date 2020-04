Pokémon Go, ecco i dettagli dell'evento di Pasqua 2020

Novità in arrivo su Pokémon Go. Per celebrare la Pasqua, il 12 aprile Niantic darà il via a un evento interamente dedicato a Marill, il mostriciattolo tascabile di tipo Acqua/Folletto introdotto in seconda generazione. La sua evoluzione, Azumarill, è piuttosto conosciuta nella Lega Mega. Inoltre, a partire da oggi, venerdì 10 aprile, sono disponibili nel gioco le classifiche per la Lega Lotte GO, il sistema di lotte globali che consente agli Allenatori di mettere alla prova le proprie capacità con rivali sparsi per tutto il mondo, ottenere premi e aumentare di livello.

Le classifiche per la Lega Lotte GO

La classifica permetterà di scoprire quali sono i cinquecento Allenatori più forti del mondo e indicherà i soprannomi, la squadra, il livello, il punteggio e le partite totali di ognuno di loro. I livelli si basano sui punteggi nel gioco del giorno precedente per gli Allenatori di livello 7 e superiore. La classifica si aggiornerà tutti i giorni tra le 22:00 e le 00:00 CET, anche se talvolta le operazioni di manutenzione dei server potrebbero causare dei ritardi. Niantic sottolinea che gli Allenatori con provvedimenti disciplinari attivi o soprannomi inappropriati saranno esclusi dalla graduatoria senza preavviso.

L’evento di Pasqua

Per incrementare le probabilità di incontrare Marill, gli Allenatori dovranno cercare di vincere il maggior numero possibile di sfide della Lega Lotte GO tra le 11:00 e le 14:00 del 12 aprile. Il Pokémon farà la sua comparsa come ricompensa garantita dopo la prima e la terza vittoria. Volendo, sarà anche possibile utilizzare un biglietto sfida premium per far apparire Marill dopo ogni battaglia portata a termine con successo. Catturare il Pokémon durante questo periodo permetterà di ricevere il bonus polvere di stelle doppia.

100 Pokéball in “regalo”

Per incoraggiare gli utenti a giocare da casa, nel pieno rispetto delle misure restrittive introdotte per contrastare la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24), Niantic ha messo a disposizione 100 Poké Ball, che gli Allenatori possono ottenere al prezzo simbolico di una singola PokéMoneta.