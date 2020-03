Pokémon Go: in arrivo tante novità per giocare anche restando a casa

Pokémon Go si aggiorna: Niantic ha iniziato la distribuzione di una serie di novità, pensate per rendere fruibile il gioco anche agli utenti che non possono allontanarsi dalle mura di casa, come richiesto agli italiani dalle nuove restrizioni nazionali emesse dal Governo per cercare di arginare la diffusione del coronavirus.

Come ben noto ai fan di Pokémon go, per giocare al titolo mobile gratuito dedicato ai mostriciattoli in miniatura è necessario camminare in giro per la città, nel mondo reale, in modo da raggiungere alcuni punti d’interesse: possibilità per ora preclusa agli abitanti della Penisola.

La casa produttrice del titolo, per bilanciare queste misure, ha introdotto in Italia una serie di novità che alterano in parte la formula base del gioco, partendo dalla cancellazione di tutti i principali eventi dal vivo che potessero causare l’assembramento di persone.

Tutte le novità nel dettaglio

È di poche ore fa l’annuncio del rinvio a livello globale del Community Day dedicato ad Abra e della cancellazione di tutte le giornate con raid speciali, con protagonisti alcuni Pokémon leggendari. Ma queste sono solo alcune delle modifiche adottate da Niantic. Ecco tutte le novità introdotte sul titolo per continuare a giocare anche da casa:

• I Pokémon leggendari annunciati per i raid speciali sono disponibili come ricompensa all'interno della Lega Lotte GO. Per poterli incontrare basta vincere quattro incontri (due per chi ha il Pass Premium).

• Gli utenti possono accedere alle sfide PvP della Lega Lotte GO senza dover necessariamente percorrere dei chilometri nel campo da gioco.

• Niantic ha ampliato il numero di Pokémon selvatici che appaiono in ogni zona.

• Aroma costa la metà e dura il doppio: fa apparire un Pokémon selvatico al minuto per 60 minuti.

• È disponibile il nuovo pacco inverno, che offre 30 unità di Aroma, acquistabile per una sola volta con un Pokémoneta

• Le uova impiegano la metà del tempo per schiudersi

• Visitando un solo Pokéstop si possono ottenere più pacchetti.