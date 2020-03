Pokémon Go: in regalo 100 Pokéball per giocare anche restando a casa

Niantic Labs sta intensificando le modifiche e le novità introdotte su Pokémon Go, il popolare titolo mobile dedicato ai mostriciattoli in miniatura.

Come risaputo dai fan del videogioco, per giocare a Pokémon Go è abitualmente necessario camminare in giro per le città, nel mondo reale, per raggiungere alcuni punti d’interesse e percorrere determinati chilometri per schiudere le Uova Pokémon, catturare i mostriciattoli selvatici, partecipare ai Raid, e molto altro ancora.

Ma ora il titolo è temporaneamente cambiato: gli sviluppatori hanno introdotto diverse modifiche pensate per rendere fruibile il gioco anche agli utenti che non si possono allontanare da casa, come richiesto anche agli italiani dalle nuove restrizioni emesse dal Governo per arginare la diffusione della pandemia di Covid-19.

Oltre ad aver cambiato i meccanismi base del gioco, Niantic Labs, come comunicato dalla stessa azienda in un Tweet pubblicato sul profilo ufficiale, ha deciso di premiare gli utenti con un regalo inaspettato: al prezzo simbolico di una PokéMoneta gli utenti ricevano in cambio 100 PokéBall, praticamente gratis.

Come riscattare il regalo

Per riscattare il regalo, che rientra tra le iniziative introdotte per poter giocare anche da casa, basta recarsi sullo store del titolo.

Avere a disposizione 100 PokèBall aiuterà sicuramente i videogiocatori a catturare i Pokémon selvatici senza dover uscire per raggiungere il PokéStop o la Palestra più vicina.

Tra le novità, con l’ultimo aggiornamento gli sviluppatori hanno reso disponibile la nuova funzione “Oggi”, che permette di visualizzare in tempo reale tutti i bonus attivi sul titolo.

Tutte le novità per poter giocare anche da casa

Ecco la lista delle modifiche introdotte sul titolo per fare in modo che gli utenti possano giocare anche da casa:

• I Pokémon leggendari annunciati per i raid speciali sono disponibili come ricompensa all'interno della Lega Lotte GO. Per poterli incontrare è necessario vincere quattro incontri.

• Si può accedere alle sfide PvP della Lega Lotte GO senza dover necessariamente percorrere dei chilometri nel campo da gioco.

• Appaiono più Pokémon selvatici in ogni zona.

• Aroma è disponibile a metà prezzo e dura il doppio.

• Il nuovo pacco inverno offre 30 unità di Aroma.

• Le uova si schiudono in metà tempo.

• Visitando un solo Pokéstop si possono ottenere più pacchetti.