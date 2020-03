Epic Games Store svela i giochi gratuiti in arrivo a inizio aprile

Continuano i regali di Epic Games Store, che ogni settimana propone nuovi videogiochi disponibili gratuitamente, per intrattenere e offrire diverse ore di divertimento agli utenti che in questo periodo di emergenza sanitaria, causato dalla pandemia di Covid-19, sono confinati all’interno delle proprie abitazioni, come richiesto dalle misure restrittive entrate in vigore in diversi Paesi, Italia inclusa, per cercare di arginare la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2.

A partire dal 2 aprile alle ore 16.00 italiane, come annunciato dall’azienda, su Epic Games Store saranno disponibili gratuitamente due nuovi titoli: Gone Home e Hob.

Come scaricare gratuitamente i titoli

Per poterli scaricare basta accedere allo store con il proprio account, consultare la pagina dedicata ai diversi videogiochi in promozione e procedere al download. I due titoli saranno così aggiunti gratuitamente alla propria libreria digitale.

L’offerta sarà disponibile per soli sette giorni e terminerà il prossimo 9 aprile sempre alle ore 16.00 italiane, quando molto probabilmente Epic Games Store aggiungerà altri titoli in promozione.

Gone Home, come riporta la sua descrizione ufficiale, è una simulazione di esplorazione interattiva: “Studia ogni dettaglio di una casa dall'apparenza normale per rivelare la storia delle persone che ci vivono. Apri ogni cassetto e ogni porta. Raccogli gli oggetti ed esaminali per far apparire gli indizi. Scopri gli eventi della vita dei membri di una famiglia attraverso l'osservazione di quello che si sono lasciati alle spalle".

Hoc, invece, sviluppato dagli autori di Torchlight e Torchlight II è un videogioco di avventura vivo e pieno di suspense ambientato in un magnifico e terribile mondo in rovina. “Esplorando i misteri intorno a loro, i giocatori scopriranno un pianeta in pericolo. Riusciranno a guarirlo o sprofonderà ancora di più nel caos?”, scrivono gli sviluppatori nella descrizione del titolo.

Epic Games Store: i giochi gratuiti della settimana

Questa settimana, fino al due aprile, gli appassionati di videogiochi possono scaricare gratuitamente dallo store online del colosso videoludico World War Z, Figment e Tormentor X Punisher.

World War Z, lo sparatutto a base di zombie sviluppato da Saber Interactive, è stato inserito a sorpresa nelle scorse ore nell’elenco dei giochi gratis della settimana. Tutte e tre i titoli torneranno nuovamente a pagamento sull’Epic Games Store alle ore 17.00 italiane del 2 aprile.