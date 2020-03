Su Epic Games Store arriva la lista dei desideri

Meglio tardi che mai. Sullo store di Epic Games è finalmente disponibile la lista dei desideri, richiesta a grande voce dai fan del negozio digitale della casa di sviluppo di videogiochi nota al grande pubblico per titoli come Fortnite e Gears of War.

La nuova funzione, annunciata dalla stessa azienda in un comunicato diffuso sul sito ufficiale, consente agli utenti di creare un elenco dei giochi desiderati, potendoli scegliere direttamente dal ricco catalogo presente sullo store di Epic Games.

Come funziona la lista dei desideri

Ovviamente, l’inserimento dei titoli nella wishlist non comporta nessun obbligo all'acquisto: gli utenti potranno scegliere di comprare i giochi “preferiti” in un secondo momento, magari in occasione di particolari offerte, o di lasciarli per sempre nel “cassetto dei desideri”.

“Abbiamo appena aggiunto la prima versione di Wishlists a Epic Games Store”. Così l’azienda ha ufficializzato l’arrivo della nuova funzione nel suo store.

Come spiegato dagli sviluppatori, per aggiungere un gioco alla propria lista dei desideri, dopo aver effettuato l’accesso al proprio account Epic Games, basta consultare il catalogo offerto dallo store, scegliere il titolo di interesse e selezionare il pulsante a forma di cuore, da ora disponibile accanto a quello di acquisto.

Per visualizzare l’elenco dei giochi presenti nella wishlist, è necessario consultare il menù del proprio profilo e cliccare sul tasto dedicato “Lista dei desideri”.

“Stiamo già pianificando alcuni miglioramenti da aggiungere in futuro”, fanno sapere gli sviluppatori: “Prevediamo di aggiungere notifiche via e-mail quando i titoli della lista dei desideri sono scontati”.

Giochi gratis della settimana

Gli utenti che non hanno ancora approfittato dei regali di Epic Games della settimana in corso, hanno ancora qualche ora per poter scaricare gratuitamente dallo store Offworld Trading Company e GoNNER. Una volta riscattati, i titoli rimarranno per sempre nel proprio catalogo. Da giovedì 12 marzo, i giochi in regalo sullo store sono addirittura tre: Anodyne 2, A Short Hike e Mutazione.