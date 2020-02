Kingdom Come Deliverance e Aztez gratis da oggi su Epic Games Store

Epic Games Store continua a regalare giochi.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì 13 febbraio, gli utenti potranno scaricare gratuitamente due nuovi titoli per PC.

Il più atteso è sicuramente Kingdom Come : Deliverance, un gioco di ruolo ambientato nella Boemia del quindicesimo secolo, che sarà accompagnato da Aztez, un titolo che unisce il genere picchiaduro a quello di strategia a turni.

Entrambi i videogiochi potranno essere scaricati gratuitamente fino al 20 febbraio e prendono ufficialmente il posto dei titoli gratis della scorsa settimana: Carcassonne e Ticket to Ride.

Kingdom Come : Deliverance

Kingdom Come: Deliverance, ambientato nel Sacro Romano Impero, coinvolge i videogiocatori in un’appassionante guerra civile, le cui disastrose conseguenze danno il via a una serie di avventure belliche e missioni volte a vendicare le morti dei civili e dei parenti vittime della guerra.

“Trascinato in una violenta guerra civile, sarai costretto ad assistere inerme all'assalto del tuo villaggio e al massacro della tua famiglia da parte di un'orda di invasori. Dopo essere sfuggito al brutale attacco, impugnerai la tua spada per contrattaccare. Vendica la morte dei tuoi genitori e dai il tuo contributo per respingere gli invasori”, spiegano gli sviluppatori nella pagina di presentazione del titolo.

Aztez

Aztez, ambientato nel mondo dell'Impero azteco, è un titolo che come accennato precedentemente combina il genere picchiaduro a quello di strategia a turni.

“Colloca i tuoi Aztez nel metagioco e lanciati in eventi di combattimento ad alto livello tecnico in tempo reale che avranno conseguenze sull'impero”, spiegano gli sviluppatori del gioco.

Gli utenti a cui è sfuggita la scorsa tornata di giochi gratis hanno ancora qualche ora per scaricare Carcassonne e Ticket to Ride, disponibili al download gratuito su Epic Games Store fino alle 17:00 del 13 febbraio.

Il primo titolo è ispirato all’omonima città francese e coinvolge gli utenti nella costruzione di città, strade e campi per rendere ricco e prosperoso il proprio regno. Ticket to Ride, invece, trasforma i giocatori in capi di compagnie ferroviarie impegnati a collegare le città.