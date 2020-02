Nintendo Switch Online: in arrivo quattro nuovi giochi

Su Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento che permette di giocare in multiplayer e di usufruire dei salvataggi in cloud, che ha debuttato in Europa lo scorso 19 settembre, stanno per approdare quattro nuovi titoli.

Dal 19 febbraio 2020, il catalogo di giochi NES e SNES si arricchirà di quattro videogiochi, svelati da un video pubblicato sul canale ufficiale YouTube di Nintendo, due dei quali debutteranno per la prima volta negli Stati Uniti.

Sull’app SNES approderanno Pop'n TwinBee, uno sparatutto a scorrimento versatile ambientato in un paesaggio ricco di papaveri e Smash Tennis. In Giappone al posto di quest’ultimo arriverà Breath of Fire II.

Nel catalogo NES, invece, saranno disponibili Shadow of the Ninja e Eliminator Boat Duel.

La lista completa

Ecco tutti i titoli che dal 19 febbraio saranno disponibili gratuitamente per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online, sottoscrivibile al prezzo di 19,99 euro all’anno o 3,99 euro al mese:

• Pop'n Twinbee (SNES)

• Smash Tennis (SNES)

• Shadow of the Ninja (NES)

• Eliminator Boat Duel (NES)

Pop'n Twinbee, pubblicato nel 1993 da Konami per SNES, è uno sparatutto che ha come protagonisti TwinBee e WinBee impegnati a combattere contro l'esercito Donguri.

“Vola da solo o con un amico attraverso sette livelli per sconfiggere le forze del malvagio Dr. Mardock. Diventa più forte raccogliendo le campane, oppure colpiscile per far cambiare il colore e l'effetto”, scrivono gli sviluppatori del titolo nella sua pagina di presentazione.

Smash Tennis, invece, come intuibile dal nome, è un arcade incentrato sul tennis e insieme a Pop'n Twinbee il 19 febbraio 2020 arriverà per la prima volta negli USA.

Il terzo nuovo titolo, Shadow of the Ninja, è un platform che ha come protagonisti due ninja che hanno un’unica e importante missione: uccidere un dittatore nella New York del futuro.

Infine, Eliminator Boat Duel è un gioco di corse con motoscafi pubblicato da Electro Brain nel 1991.