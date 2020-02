PS4, tutti i giochi in uscita questa settimana

Si prospetta una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi. Dal 10 al 16 febbraio 2020 sono diversi i titoli in uscita su PlayStation 4. I videogiochi più attesi sono sicuramente Dreams di MediaMolecule e Darksiders Genesis, entrambi in uscita venerdì 14 febbraio.

Il giorno più ricco della settimana è martedì 11 febbraio: data in cui debutteranno sul mercato videoludico ben sette titoli per PS4: The Adventures of 00 Dilly, AO Tennis 2, Azur Lane Crosswave, Glass Masquerade 2 Illusions, Hidden, Mosaic e Pawarumi. Il giorno successivo sarà la volta di Project Starship, Reed Remastered, Saboteur II Avenging Angel, Spaceland, Underhero e The Unicorn Princess. Da giovedì 13 febbraio, inoltre, gli appassionati di videogiochi troveranno sugli scaffali dei negozi specializzati Yakuza 3 Remastered, Yakuza 5 Remastered.

La lista completa

Ecco tutti i titoli in uscita su PlayStation 4 dal 10 al 16 febbraio 2020:

• The Adventures of 00 Dilly, disponibile dall’11 febbraio

• AO Tennis 2, in arrivo l’11 febbraio

• Azur Lane Crosswave, acquistabile dall’11 febbraio

• Glass Masquerade 2 Illusions, disponibile dall’11 febbraio

• Hidden, che debutterà l’11 febbraio

• Mosaic, in arrivo l’11 febbraio

• Pawarumi, disponibile l’11 febbraio

• Project Starship, acquistabile dal 12 febbraio

• Reed Remastered, che debutterà il 12 febbraio

• Saboteur II Avenging Angel, in arrivo il 12 febbraio

• Spaceland, disponibile dal 12 febbraio

• Underhero, in arrivo il 12 febbraio

• The Unicorn Princess, acquistabile dal 12 febbraio

• Yakuza 3 Remastered, disponibile dal 13 febbraio

• Yakuza 5 Remastered, in arrivo il 13 febbraio

• Darksiders Genesis, acquistabile dal 14 febbraio

• Dreams, in arrivo il 14 febbraio

PS Plus, i giochi gratis di febbraio 2020

Gli utenti con sottoscrizione al servizio PlayStation Plus, da martedì 4 febbraio, possono scaricare gratuitamente dal PlayStation Store i tre titoli gratuiti del mese in corso, annunciati dalla stessa Sony a inizio mese: Bioshock The Collection, The Sims 4 e Firewall Zero Hour, compatibile con PlayStation VR.