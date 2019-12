Final Fantasy VII Remake, in arrivo una demo sul PS Store?

Anche se non è più Natale, il mondo dei videogiochi continua a regalare una sorpresa dopo l’altra. Stando a quanto rivelato da GamStat, un sito che segnala l’aggiunta di nuovi contenuti sul PlayStation Store, presto arriverà sul negozio virtuale di PlayStation 4 una demo di Final Fantasy VII Remake, l’attesissima riedizione di uno dei capitoli più amati di sempre della famosa saga di giochi di ruolo giapponesi.

È in arrivo una demo?

Come reso noto da GameStat, che di recente ha svelato l’arrivo del remake di Resident Evil 3 prima dell’annuncio ufficiale, la copertina di Final Fantasy VII Remake è stata caricata nei giorni scorsi sui server del PSN, accompagnata dall’inequivocabile scritta “demo”. Salvo clamorosi errori, sembra proprio che l’uscita della prima parte del gioco, fissata per il 3 marzo 2020, sarà preceduta dalla pubblicazione di una versione di prova del titolo, utile per permettere ai videogiocatori di valutare meglio l’eventuale acquisto di questa riproposizione dell’avventura di Cloud Strife. Oltre alla demo, presto dovrebbe fare il suo debutto sul PlayStation Store anche Patapon 2 Remastered, gioco annunciato per la prima volta durante la PlayStation Experience 2017. Per il momento Sony e Square Enix non hanno né confermato né smentito queste indiscrezioni.

Il DLC gratis di God of War

In attesa di capire se Sony regalerà o no agli appassionati una demo di Final Fantasy VII Remake nelle prime settimane del 2020, i possessori di PlayStation 4 possono divertirsi con un altro dono dell’azienda di Minato. Fino al 6 gennaio 2020, infatti, è possibile scaricare gratuitamente dal PlayStation Store un DLC di God of War, il capolavoro di Santa Monica Studios uscito nel corso del 2018. Noto come “God of War: pacchetto omaggio festività 2019”, questo contenuto scaricabile mette a disposizione degli utenti vari bonus in grado di arricchire ulteriormente l’ultima avventura di Kratos. Ecco l’elenco completo:

• Set armatura Voto di morte per Kratos e Atreus

• Skin Scudo del Guardiano dell’esilio

• Skin Scudo del Brocchiero della fucina

• Skin Scudo dell’anima elfica lucente

• Skin Scudo oscuro