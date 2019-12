Per festeggiare il Natale, Sony ha deciso di fare un regalo a tutti i possessori di una PlayStation 4. Si tratta di un DLC gratuito di God of War, il capolavoro di Santa Monica Studios che nel 2018 è riuscito a mettere d’accordo pubblico e critica. Il “pacchetto” contiene una serie di bonus pre-order ed è scaricabile gratuitamente sia dal PlayStation Store europeo sia da quello americano fino al 6 gennaio 2020.

I contenuti del DLC

Il DLC è si chiama “God of War: pacchetto omaggio festività 2019” e include una serie di contenuti che possono arricchire ulteriormente l’ultima avventura di Kratos, stavolta impegnato ad affrontare divinità e creature della mitologia norrena. Ecco tutti i bonus che Sony ha scelto di rendere disponibili gratuitamente per i giocatori:

• Set armatura Voto di morte per Kratos e Atreus

• Skin Scudo del Guardiano dell’esilio

• Skin Scudo del Brocchiero della fucina

• Skin Scudo dell’anima elfica lucente

• Skin Scudo oscuro

Per accedere a questi contenuti è sufficiente aprire la scheda del menu di gioco dedicata alle armi e alle armature dei personaggi principali. Chi non ha ancora iniziato il gioco potrà mettere le mani su questi bonus solo all’inizio della caccia al cervo (uno degli eventi presenti nella parte iniziale del gioco). Lo stesso vale per chi deciderà di ricominciarlo.

Il Natale arriva in Red Dead Redemption 2

Un altro videogioco che si prepara a festeggiare il natale è Red Dead Redemption 2. Tutti i giocatori che accederanno alla modalità online del capolavoro di Rockstar Games tra il 24 e il 25 dicembre riceveranno una speciale cassa regalo piena di oggetti, tra cui una variante “krampus” della doppietta a canne lisce, 30 pallettoni incendiari e 100 palle singole. Gli altri doni contenuti nella cassa sono tutti da “gustare”: 10 porzioni di carne di selvaggina grande al timo, 10 porzioni di carne tenera d’uccello alla menta, 20 carote, 20 biscotti assortiti, 50 caramelle, 10 brandi di qualità, 10 tonici miracolosi speciali, 2 prunus rivularis e 2 ribes selvatici. Completano il regalo 20 bottiglie incendiare instabili e la possibilità di ottenere uno sconto del 50% sull’acquisto di un fucile a canna liscia o di un soprabito.