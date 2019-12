ll Natale arriva anche su “Red Dead Redemption 2” online

Una pioggia di regali per i fan di “Red Dead Redemption 2”, titolo dalle ambientazioni western prodotto da Rockstar Games, che per i giocatori nella modalità multiplayer online ha previsto una numerosa serie di oggetti e bonus in arrivo, con un dlc gratuito a tema natalizio.

Una cassa regalo

Come annunciato anche su Twitter dalla celebre casa di sviluppo, in linea con lo spirito festivo, i giocatori che giocheranno a Red Dead Online tra il 23 e il 25 dicembre riceveranno una speciale cassa regalo piena di oggetti. In particolare ci saranno una variante “krampus” della doppietta a canne lisce, 30 pallettoni incendiari e 100 palle singole. Poi una serie di prelibatezze da non perdere, ovvero 10 porzioni di carne di selvaggina grande al timo, 10 porzioni di carne tenera d'uccello alla menta, 20 carote, 20 biscotti assortiti e 50 caramelle. Per gustare ottime bevande, invece, ecco che nella cassa si troveranno 10 brandy di qualità, 10 tonici miracolosi speciali, 20 bottiglie incendiarie instabili, 2 prunus rivularis e 2 ribes selvatici. In più, ci sarà l’opportunità di ottenere una ricompensa del 50% di sconto sull'acquisto di un fucile a canna liscia o di un soprabito, sempre durante il periodo delle feste.

Uno scenario natalizio del gioco (rockstargames.com)

Un bonus per gli utenti PS4

Per i giocatori di PlayStation 4, inoltre, Rockstar Games ha previsto l’accesso a versioni festive esclusive di modalità come “corsa alle armi”, “niente sprechi” e “ultimo superstite”. Sarà possibile parteciparvi fino al 6 gennaio semplicemente avviando le serie dal menu online.

Gli altri doni disponibili

Ma non è tutto, perché sempre giocando a Red Dead Online entro il 6 gennaio e consultando la sezione “vantaggi” nel menu di pausa si potranno riscattare 3.000 PE per il Club, 200 RDO$ per aver iniziato un nuovo ruolo, una ricompensa rifornimento per il ruolo di commerciante gratuita, una ricompensa componente per armi a scelta gratuita, una ricompensa mappa del tesoro e una ricompensa rifornimento di macerato per il ruolo di distillatore gratuita. Inoltre ci sarà la possibilità di sfruttare uno sconto del 30% su un box per la stalla. Infine, accedendo a Red Dead Online tra il 31 dicembre e il 6 gennaio si verrà inoltre ricompensati con 1.000 PE per ognuno dei quattro ruoli specializzati disponibili nel gioco: distillatore, cacciatore di taglie, commerciante e collezionista.