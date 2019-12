Playstation 4, nel 2020 sul mercato l’espansione per il controller

Si chiama “Dualshock 4 Back Button Attachment” e sarà il nuovissimo accessorio che Sony ha sviluppato per migliorare l’azione di gioco offrendo maggiore versatilità e prestazioni di livello, mantenendo comunque il comfort e la resa ergonomica del controller wireless di PS4. Presentato in via ufficiale alcuni giorni fa, anche attraverso un video postato su YouTube, sarà disponibile a partire dal 14 febbraio 2020 e permetterà di programmare fino a 16 diverse azioni sui due tasti posteriori, tenendo traccia della configurazione personalizzata tramite un display oled integrato.

Le caratteristiche del dispositivo

Dotato di un design elegante, “Dualshock 4 Back Button Attachment” andrà inserito nella parte posteriore del controller ed ha la particolarità di avere due tasti posteriori programmabili che permettono così di utilizzare un maggior numero di dita, andando a ridurre i tempi di risposta nel corso delle dinamiche di gioco e offrendo maggiore flessibilità per chi sceglie di videogiocare a livello competitivo. Come spiega Sony, in un articolo apparso sul blog ufficiale di Playstation, i due tasti posteriori possono registrare numerose azioni, come triangolo, cerchio, R1 e R2, e garantiscono un feedback tattile particolare, consentendo, ad esempio, al giocatore di saltare e scivolare senza perdere nemmeno un momento dell’azione di gioco. L’accessorio, come detto, è dotato di un display oled integrato che fornisce informazioni in tempo reale sui comandi assegnati ai tasti.

Le configurazioni

Testato e approvato per tutti i titoli dedicati al mondo di PlayStation 4 e PlayStation VR, “Dualshock 4 Back Button Attachment” è stato progettato per essere altamente configurabile. In particolare un tasto dedicato darà modo all’utente di riprogrammare gli input dei tasti posteriori in un attimo, permettendo così di avere sempre a disposizione la configurazione ideale a prescindere dal titolo a cui si sta giocando. Per mantenere traccia delle configurazioni, è possibile salvare fino a tre diversi profili tra cui scegliere in base al titolo si sceglie di giocare. Senza dimenticare che nel dispositivo è presente un attacco per cuffie che consente di collegare al controller qualsiasi cuffia con cavo da 3,5 mm.

I tornei competitivi per PS4

L’occasione per testare il “Dualshock 4 Back Button Attachment” potrebbero essere i tornei di PS4 (comunque già attivi) della “Challenger Series” che Sony ha creato per coinvolgere, a livello competitivo, tutti coloro che voglio mettere alla prova le proprie abilità videoludiche. Per saperne di più è possibile consultare il sito web dedicato.