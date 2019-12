PlayStation, Babbo Natale è il protagonista del nuovo spot natalizio

Sui canali social ufficiali di PlayStation è stato pubblicato un nuovo spot pubblicitario dedicato al periodo natalizio. Il protagonista della pubblicità è un Babbo Natale non troppo in forma, che confessa a uno psicologo di sentirsi invecchiato e di non riuscire a capire molte delle richieste presenti nelle letterine inviate dai bambini, come “un abbonamento PlayStation Plus per l’online multiplayer”, “FIFA Points per FUT di FIFA” e “i crediti per Call of Duty”. Lo spot si chiude con l’hashtag #SalvaBabboNatale ed è accompagnato da questa descrizione: “Aiuta Babbo Natale, chiedi una PlayStation Card sotto l’albero!”. Per creare un po’ di suspense in vista della pubblicazione del nuovo spot, Sony aveva recentemente postato sui suoi profili social italiani una gif di Babbo Natale intento a soffiarsi il naso e aveva invitato gli utenti a restare sintonizzati per scoprire la risposta alla domanda “Babbo Natale è raffreddato o disperato?”.

Sony regala un tema natalizio

Anche se mancano ancora alcune settimane a Natale, Sony ha già iniziato a fare alcuni regali ai propri utenti. Per celebrare il venticinquesimo anniversario di PlayStation l’azienda ha messo a disposizione di tutti otto wallpaper gratuiti che immortalano il lancio di ognuna delle sue console dal 1994 a oggi. Inoltre, il colosso giapponese sta regalando il tema natalizio ‘Happy Holidays Theme 2019’, che permette di ‘vestire a festa’ la propria PlayStation 4. I codici per scaricare il contenuto, inviati agli utenti tramite email, sono attualmente in fase di distribuzione in Europa.

I saldi natalizi su PlayStation Store

In vista del Natale, Sony ha reso disponibile sul PlayStation Store una serie di offerte dedicate ad alcuni dei migliori giochi disponibili per PlayStation 4 e PlayStation VR. Le offerte riguardano oltre 600 titoli, tra cui The Witcher 3 Wild Hunt a 8.99 euro, GTA V a 14.99 euro, Resident Evil 2 Deluxe Edition a 24.99 euro, Diablo 3 Eternal Collection a 20.99 euro e Gran Turismo Sport a 14.99 euro.