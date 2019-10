PlayStation 4, console da record: è la seconda più venduta al mondo

PlayStation 4 è la seconda console più venduta al mondo.

Oltre ad essere la piattaforma da gioco ad aver registrato 100 milioni di unità distribuite nel minor tempo di sempre, PS4, con un totale di oltre 102,8 milioni console vendute, si posiziona al secondo posto del podio nella classifica delle piattaforme da gioco di maggior successo.

Ad annunciare il grande successo della console è la stessa Sony, nel resoconto relativo al secondo trimestre fiscale (fino al 30 settembre 2019).

Il primato a livello globale è detenuto dalla PlayStation 2 che ha registrato in totale 155 milioni di consegne.

Console ‘battute’ dalla PlayStation 4

Da luglio a settembre 2019, sono oltre 2,8 milioni le unità di PS4 vendute: un numero in calo rispetto al trimestre dell’anno precedente (3,9 milioni di PS4 distribuite).

Stando alle previsioni di Sony, entro in 31 marzo 2020, ovvero entro la fine dell’anno fiscale 2019, verranno consegnate in totale 15 milioni di unità.

La console da record ha scalzato dal secondo posto la prima PlayStation, ferma a 102,5 milioni di unità distribuite.

Nintendo Wii scala al quarto posto con 101,63 milioni di console consegnate.

Nella classifica non sono incluse le console portatili.

PlayStation 5, uscirà entro Natale 2020

PlayStation 5 riuscirà a competere con il successo registrato dal modello precedente? La nuova console, come dichiarato a inizio ottobre da Jim Ryan, presidente e Ceo di Sony Interactive Entertainment, sul blog ufficiale di PlayStation, debutterà sul mercato videoludico entro fine 2020.

“Oggi sono orgoglioso di condividere la notizia per cui la nostra console di prossima generazione si chiamerà PlayStation 5 e uscirà in tempo per le vacanze di Natale del 2020”, si legge nel blog. Nell’annuncio, oltre al periodo previsto per il lancio della nuova piattaforma di gioco, il Ceo dell’azienda ha confermato quello che sarà il nome della nuova PlayStation.

Come svelato dal system architect dell’azienda produttrice, PS5 “godrà di un chip apposito per il ray tracing nell'hardware della GPU”.