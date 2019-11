PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di dicembre 2019

Puntuali, come ogni mese, ecco svelati i due giochi che gli abbonati al servizio di PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente a partire dal 3 dicembre prossimo e fino al 6 gennaio 2020. Si tratta di ‘Titanfall 2’ e ‘Monster Energy Supercross – The Official Videogame’. Intanto, come si può leggere sul blog ufficiale di Sony, restano solo pochi giorni per giocare con i titoli di novembre, ovvero ‘Nioh’ e ‘Outlast 2’.

Titanfall 2

Sparatutto in prima persona sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts per Microsoft Windows, Xbox One e diversamente dal capitolo precedente, anche per PlayStation 4, il titolo era uscito sul mercato il 28 ottobre 2016. Protagonisti i colossali robot Titan e i loro piloti dalla cui collaborazione dipendono le sorti dell’umanità. Con un’acclamata campagna per giocatore singolo, i giocatori si caleranno nei panni del protagonista, Jack Cooper ex-fuciliere diventato pilota che si ritrova intrappolato dietro le linee nemiche con il BT-7274, il suo personale Titan. L’obiettivo sarà quello di imparare a collaborare, per far sì che l’unione tra umano e robot sia vincente. Le abilità che si possono ottenere in modalità per giocatore singolo, saranno utili anche nelle modalità multigiocatore, in cui il caos regna incontrastato e per buttarsi nella mischia occorrerà una decisiva dose di coraggio.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame

Un titolo perfetto per gli appassionati di motori e di moto da cross, nello specifico. Nel gioco gli utenti potranno cimentarsi con motociclette, tracciati e piloti ufficiali del campionato supercross. Ci sarà anche l’opportunità di personalizzare i mezzi e i piloti con numerosi marchi e articoli, mentre l’editor dei tracciati permetterà di creare e condividere i propri percorsi con altri giocatori online. Obiettivo principale, diventare il pilota più forte della categoria.

Una novità per i possessori di VR

Anche per i possessori del visore di casa PlayStation ci sarà un’imperdibile opportunità: dicembre, infatti, offre una prova gratuita limitata e XP doppi per ‘Firewall Zero Hour’, dedicata sempre per membri di Ps Plus. La prova gratuita limitata sarà disponibile sul Ps Store dal 3 dicembre al 9 dicembre. I giocatori potranno formare una squadra e tuffarsi direttamente in battaglia, provando le ultime mappe, le armi e le attrezzature. Completando le varie missioni, si possono guadagnare premi e salire di livello con il doppio dei punti esperienza.