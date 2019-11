“Sony Interactive Entertainment lancerà PlayStation5 sul mercato, in diversi Paesi, durante le festività natalizie del 2020 e renderà disponibile la console in Nord America il 20 novembre 2020 al prezzo consigliato di 499 dollari”. E’ l’affermazione, assolutamente non confermata ed ufficiale, di un utente esperto del mondo PlayStation, PSErebus, che su Twitter ha alimentato la discussione tra i fan in attesa della quinta versione della celebre console di casa Sony.

Le certezze di casa Sony

Inoltre, sempre stando alle indiscrezioni di questo utente, nella lineup di lancio la PS5 dovrebbe uscire in esclusiva insieme a Gran Turismo 7, il prossimo titolo racing a cura di Polyphony Digital. Come detto si tratta solo di rumor, in attesa che nei prossimi mesi Sony stessa dia tutte le conferme del caso. Al momento, l’unica certezza che il colosso della tecnologia ha già apertamente dichiarato, è quella del periodo di lancio. “Oggi sono orgoglioso di condividere la notizia per cui la nostra console di prossima generazione si chiamerà PlayStation 5 e uscirà in tempo per le vacanze di Natale del 2020”, aveva scritto l’8 ottobre Jim Ryan, ceo di Sony Interactive Entertainment, sul blog ufficiale di PlayStation. Le ipotesi su quando Sony ufficializzerà tutte le informazioni relative al lancio di PS5 non sono ancora certe. Un’ipotesi potrebbe essere quella dell'Electronic Entertainment Expo (E3) 2020 che si terrà al Los Angeles Convention Center dal 9 all'11 giugno dell'anno prossimo.

Le prime indiscrezioni tecniche

Altre certezze erano arrivate direttamente da Mark Cerny, già responsabile dell'architettura di PS4 e ora della nuova console, in un’intervista che aveva rilasciato a Wired. Il system architect di Sony aveva detto che la “PS5 godrà di un chip apposito per il ray tracing nell'hardware della GPU”, soffermandosi poi anche sulla tanto chiacchierata presenza dell’SSD che sarà presente su PlayStation 5 e dei limiti dei vecchi hard-disk, come quello presente ad esempio in PS4. Un hard-disk presente nelle attuali console di gioco gira a 5.400 giri al minuto, si leggeva nell’articolo in questione, e per leggere un’informazione in esso memorizzata bisogna prima trovarla. Ma ogni ricerca, nonostante richieda millisecondi, è comunque una perdita di tempo prezioso, tanto che gli sviluppatori spesso duplicano alcuni asset in modo da formare blocchi di dati contigui che possano essere scovati e letti più velocemente dalla console. Con un SSD tutto questo non succederà più. In pratica si avrà una maggiore velocità di lettura delle informazioni, ma si occuperà anche meno spazio sul disco che potrà essere sfruttato in modo diverso, magari costruendo mondi interattivi ancora più sconfinati e creati con dettagli sempre più definiti. In ogni caso, aveva affermato Ryan, “su PS5 sarà installato un driver ottico che funzionerà anche da Blu-ray 4K e i dischi di gioco avranno una capienza massima di 100 GB”.

Un nuovo joystick in arrivo

L’altra sostanziale novità annunciata dai vertici di Sony riguarda poi il nuovo controller, il ‘DualShock 5’ che godrà di due specifici upgrade, ovvero l’haptic feedback grazie a cui “senti davvero una gamma più ampia di sensazioni, quindi sbattere contro un muro con una macchina da corsa sembrerà molto diverso rispetto a fare un contrasto su un campo di calcio”, aveva detto Ryan. La seconda è chiamata ‘adaptive triggers" e sarà integrata nei tasti L2/R2 del controller, i quali garantiranno una maggior sensazione di precisione e permetteranno di dosare la potenza di alcune azioni come ad esempio l’accelerazione o la frenata con le auto o la potenza di tiro di una freccia.