Nasce PlayStation Academy, la piattaforma per veri cultori del gaming

PlayStation Academy è nata ufficialmente. Si tratta di una piattaforma online pensata appositamente per celebrare i veri cultori del gaming, consentendo loro di testare la propria conoscenza videoludica su alcuni dei più apprezzati titoli presenti nel catalogo della console di casa Sony. Saranno dieci in tutto i giochi su cui gli utenti potranno mettersi alla prova, rispondendo correttamente a domande e risolvendo quiz che possono consentire ai migliori di vincere anche prestigiosi premi.

I premi finali

Per partecipare sarà necessario registrarsi sul sito di PlayStation Academy fino al 10 aprile 2020 e rispondere alle 5 domande previste per ogni singolo titolo, a partire da ‘God of War’. Ogni step, corrispondente ad un gioco diverso, avrà una scadenza temporale differente. I più esperti o comunque coloro che hanno completato per intero il percorso previsto dall’Academy, rispondendo correttamente a tutte le domande inerenti ciascun titolo, potranno prendere parte all’esclusivo sorteggio che mette in palio tre premi finali, cioè un viaggio studio a Londra con l’accesso a un corso di inglese e visita agli studi di sviluppo di Media Molecule, una console PlayStation4 Pro Limited Edition e un Mega Pack Playstation VR.

I premi per gli step intermedi

Gli utenti potranno partecipare all’iniziativa in due modi, ovvero completando i quiz proposti e caricando le proprie fotografie sulla piattaforma. Per quanto riguarda la prima modalità, PlayStation Academy ospiterà, con cadenza bisettimanale, una nuova serie di domande relativo ad uno dei videogiochi del catalogo PlayStation. Per completare il percorso, i giocatori dovranno rispondere alle 5 domande previste per ogni questionario. Quindi, al corretto completamento di ciascun quiz, si attiverà automaticamente il sistema di vincita immediata randomica e il partecipante potrà scoprire immediatamente se avrà vinto. Per ciò che riguarda l’altra opzione, i giocatori dovranno caricare sulla piattaforma una fotografia che raffiguri loro stessi e il videogioco PlayStation oggetto dei test. Anche in questo caso si attiverà automaticamente il sistema di vincita immediata randomica. Tra i premi messi in palio, rispondendo ai quiz o caricando la foto ci saranno 50 card PS Store del valore di 10 euro, 26 card PS Store del valore di 20 euro, 10 card PS Store del valore di 50 euro, 4 card PS Store del valore di 100 euro, 5 abbonamenti PlayStation Plus di 12 mesi e 5 abbonamenti PlayStation Now di 12 mesi.

Docenti d’eccezione

PlayStation Academy vanterà, nel corso delle settimane, la collaborazione di giornalisti ed esperti del settore: saranno proprio loro ad avere il preciso compito di formulare le domande che riguardano ogni titolo e valutare così la cultura di ciascun candidato sul mondo PlayStation.