Chi sarà l’erede di God of War 4? A chiederselo sono i tanti appassionati di videogiochi che già da alcuni anni seguono le sorti dei Game Awards, una cerimonia ufficiale che premia i migliori videogiochi dell’anno, divisi per diverse categorie, tra cui spicca proprio quella di gioco dell’anno. Una giuria di addetti ai lavori, creatori e sviluppatori assegnerà i riconoscimenti durante l’evento che si svolgerà il 12 dicembre prossimo e che potrà essere seguito in diretta streaming mondiale. Oltre alle premiazioni durante l'evento, ideato nel 2014 e condotto dal giornalista videoludico Geoff Keighley, si svolgono diverse presentazioni e anteprime di videogiochi nuovi o già annunciati precedentemente.

Il miglior gioco dell’anno

Ma quali sono i titoli in lizza per accaparrarsi i prestigiosi riconoscimenti? Cominciando dalla categoria più ambita, quella di gioco dell’anno, ecco Control, Death Stranding, ultima fatica videoludica del maestro Hideo Kojima, poi ancora Super Smash Bros Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice e The Outer Worlds. L'edizione del 2018, che si era svolta presso il Microsoft Theater, a Los Angeles, aveva incoronato God of War 4, il capolavoro videoludico che ha visto il ritorno nel ruolo di protagonista della serie di Kratos, di cui in quel capitolo è comparsa la figura del figlio Atreus. Tra gli altri titoli premiati, l’anno scorso, ci sono stati giochi acclamati da critica e pubblico come Red Dead Redemption II, Fortnite, Monster Hunter: World, Forza Horizon 4 e Overwatch. Nella speciale categoria ‘miglior streamer’ aveva trionfato Ninja, al secolo Tyler Blevins, uno dei creatori in ambito videoludico più seguiti in assoluto dai giovani appassionati di videogiochi.

Le altre categorie

Osservando dal sito web ufficiale dei ‘Game Awards’ le nominations per le altre categorie, ecco che come miglior ‘action game’ sono in lizza Apex Legends, Astral Chain, Call of Duty: Modern Warfare, Devil May Cry 5, Gears 5 e Metro Exodus. Nella categoria ‘sports/racing game’ concorrono Crash Team Racing Nitro-Fueled, Dirt Rally 2.0, eFootball Pro Evolution Soccer 2020, F1 2019 e Fifa 20. Infine, tra le numerose categorie presenti, ci sarà anche ‘action/adventure game’ dove si contenderanno il titolo Borderlands 3, Control, Death Stranding, Resident Evil 2, The Legend of Zelda: Link’s Awakening e Sekiro: Shadows Die Twice.

Come votare

Oltre a poter visionare online l’evento, chi volesse esprimere la propria preferenza, può farlo votando direttamente sul sito web dei ‘Game Awards’, dopo essersi opportunamente loggato, inserendo i propri dati, anche social. Poi non resterà che aspettare il 12 dicembre, per capire quali titoli trionferanno in questi particolari Oscar dedicati all’industria videoludica.