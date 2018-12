Red Dead Redemption 2: l'imperdibile guida al gioco

Che Red Dead Redemption 2 sia un gioco monumentale non occorre più che ve lo diciamo e lo conferma il fatto che il suo comparto online richiederebbe oltre 4mila ore di gioco per sbloccare tutti gli oggetti contenuti, secondo Forbes (LEGGI L’ARTICOLO). Decisamente meno ne occorrono se volete sapere tutto, ma proprio tutto sul gioco dell’anno (solo di quest’anno?), grazie alla guida ufficiale realizzata da piggyback in collaborazione con Rockstar Games, lo studio che ha sviluppato il titolo.

Una guida in due versioni

La guida è stata realizzata in due versioni, una Standard (in vendita a 24,19 euro) che comprende informazioni essenziali su tutte le missioni contenute nel gioco, mappe e informazioni sui personaggi, e una Collectors (al prezzo di 29,99 euro) che ai contenuti della precedente aggiunge una copertina rigida, carta di alta qualità e gli artwork dei protagonisti. Disponibili ormai dal 26 ottobre, abbiamo messo le mani su quella Collectors e vi assicuriamo che si tratta di un’opera superba, il compendio ideale per chi a un gioco che già privilegia la riflessione all’azione, vuole aggiungere il piacere della lettura. Scorrendo le pagine prenderanno così vita sotto i nostri occhi gli eventi delle missioni più importanti e gli incontri più rari supportati da immagini esplicative in 4k, mappe in alta risoluzione contenenti tra l’altro gli oggetti collezionabili speciali, cassette di sicurezza nascoste e punti di riferimento inesplorati. A supporto delle missioni ci sono anche diagrammi che svelano le condizioni di attivazione di tutte le missioni e gli elementi da sbloccare. Nel libro sono documentati anche i sistemi più importanti e i parametri con una precisa valutazione delle armi, razze di cavalli, animali e oggetti. I contenuti sono stati pensati per portare il giocatore al completamento totale del titolo e inseriti nella guida in maniera da evitare accuratamente ogni spoiler che possa rovinare il gusto del gioco.

Otto capitoli per completare il gioco

Otto i capitoli in cui è divisa l’opera: Primi passi (con i fondamentali del gioco e un’introduzione allo stesso), Missioni (tutte le indicazioni per completare la storia, incluse le alternative), Esplorazione (la presentazione completa delle imprese, delle attività e degli svaghi alternativi), Atlante (tutte le mappe dettagliate del mondo di Red Dead Redemption 2), Armi (l’inventario dettagliato delle armi, con statistiche, munizioni, customizzazione e consigli per la manutenzione), Oggetti (il catalogo competo di ogni oggetto utilizzabile nel gioco) ed Extra (comprende elementi e situazioni non trattate altrove nel volume, come segreti, obiettivi e trofei e consigli preziosi al raggiungimento del Completamento Totale). Quest’ultima sezione è l’unica che contiene l’avvertimento che pur non svelando inutilmente sviluppi sulla trama, vi si possono trovare rivelazioni su importanti eventi della storia. In appendice, l’apparato artistico con sketch e disegni che ritraggono il cast del gioco dal protagonista Arthur Morgan in poi è di assoluto rilievo. Insomma, al di là dell’ambito digitale, il mondo di Red Dead Redemption 2 è un’esperienza imperdibile anche da sfogliare.

