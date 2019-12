Il 25 dicembre si avvicina e la corsa ai regali diventa sempre più frenetica. Tra i prodotti più gettonati ci sono indubbiamente i videogiochi, tuttavia non è facile orientarsi tra i numerosi titoli presenti sugli scaffali dei negozi specializzati o sulle piattaforme di digital delivery, soprattutto se non si conosce troppo il settore. Ecco alcuni consigli sulle migliori avventure videoludiche disponibili per PC e console di ultima generazione.

I giochi consigliati per PlayStation 4

La console Sony può contare su numerose esclusive, tra cui alcune uscite nel corso dell’ultimo anno. Lo scorso novembre, per esempio, è uscito Death Stranding, il nuovo videogioco di Hideo Kojima, il “papà” della saga Metal Gear Solid. Ambientata in un mondo sconvolto da una serie di eventi soprannaturali, questa peculiare esperienza videoludica mette i giocatori nei panni di Sam Porter Bridges, un uomo chiamato ad affrontare un’impresa a dir poco improba: riconnettere l’intera umanità. Per riuscirci dovrà svolgere varie attività, tra cui camminare lungo la sconfinata mappa di gioco trasportando numerosi pacchi contenenti beni di prima necessità, come cibo, rifornimenti e medicinali. Com’è lecito aspettarsi da una produzione di Kojima, il gioco unisce un gameplay solido a una trama intrigante e sfaccettata, in grado di soddisfare i videogiocatori più attenti all’aspetto narrativo.

Un regalo perfetto per chi è cresciuto con la prima PlayStation, invece, potrebbe essere il remake del primo Medievil. Sviluppato da Other Ocean, il gioco ripropone l’avventura del simpatico Sir Daniel Fortesque, arricchendola con un nuovo stile grafico, ma mantenendo inalterato il gameplay.

Un’altra esclusiva per PS4 uscita nel corso del 2019 è Days Gone, il survival horror creato da Bend Studio. Vestendo i panni dell’ex motociclista fuorilegge Deacon St. John i giocatori devono fare tutto il possibile per sopravvivere in un mondo post apocalittico e sfuggire ai “furiosi”, degli esseri umani resi folli da una terribile pandemia. Consigliato per i cuori più impavidi.

I giochi consigliati per Xbox One

Anche su Xbox One non mancano delle esclusive degne di nota. All’inizio di settembre è uscito Gears 5, l’ultimo capitolo della nota saga TPS (Third-person Shooter) Gears of War. Il gioco è stato ben accolto dalla critica, che ha elogiato le novità introdotte in questo episodio e la modalità multiplayer, ancora una volta fiore all’occhiello dell’intera esperienza.

Un gioco consigliato per tutti gli appassionati delle corse automobilistiche è Forza Horizon 4, uscito nel 2018 e sviluppato da Turn 10 Studios. Il gioco mantiene alta la qualità della serie e introduce una quantità notevole di nuovi contenuti, tra cui tantissimi veicoli curati nei minimi dettagli.

Chi è alla ricerca di un’esperienza diversa dal solito potrebbe puntare su Ori and the Blind Forest, un platform caratterizzato da un’atmosfera onirica e da una grafica coloratissima. Nel 2020 uscirà anche un sequel, Ori and the Will of the Wisps.

I giochi consigliati per PC

Se conoscete qualcuno che gioca principalmente su PC e ama i videogiochi di strategia, potreste prendere in considerazione la possibilità di fargli trovare sotto l’albero “Total War: Three Kingdoms”, l’ultimo capitolo della famosa saga nata nel 2000. Con questo episodio ambientato in Cina, Creative Assembly ha cercato di svecchiare un po’ la serie, dando un’importanza maggiore agli eroi e introducendo altre piccole modifiche.

Code Vein potrebbe essere un regalo adatto per i videogiocatori amanti degli anime giapponesi e dei giochi in stile Dark Souls. Il titolo, disponibile anche per PlayStation 4 e Xbox One, è stato creato dallo stesso team che ha dato vita alla serie God Eater. È meno difficile dei titoli di From Software, ma offre comunque un livello di sfida in grado di soddisfare anche i videogiocatori più esigenti.

I giochi consigliati per Nintendo Switch

Sulla console ibrida di Nintendo le esclusive di spessore non mancano. The Legend of Zelda: Breath of The Wild mette a disposizione dei giocatori un immenso open world liberamente esplorabile, ricco di scenari mozzafiato e di numerosissimi mini dungeon da completare. L’avventura di Link, uscita nel 2017, rompe alcune delle tradizioni della serie e introduce varie novità, tra cui una fisica completamente rivista e la possibilità di arrampicarsi ovunque.

Per gli amanti del multiplayer (online o con gli amici), Super Smash Bros. Ultimate è la soluzione ideale. L’ultima fatica di Masahiro Sakurai non si limita a riprendere personaggi e scenari presenti negli altri giochi della serie, ma ne introduce di nuovi, provenienti da alcune delle serie più apprezzate di sempre. Completa il pacchetto una serie di modalità single player ricca e soddisfacente.

Infine, tutti gli amanti dei platform possono trovare pane per i loro denti in Super Mario Odyssey, l’ultima avventura della mascotte di Nintendo, ricca di livelli enormi da esplorare e tantissime lune da recuperare. Grazie al cappello “Cappy”, l’ex idraulico può addirittura prendere il controllo di alcuni nemici, tra cui gli storici Goomba e un gigantesco dinosauro.