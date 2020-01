Ps Plus, tutti i giochi gratis di febbraio 2020

Sony ha finalmente reso noti i titoli che saranno disponibili gratuitamente nel mese di febbraio per gli utenti con sottoscrizione al servizio PlayStation Plus.

Rispetto agli scorsi mesi, c’è un’importante novità, che sarà sicuramente apprezzata dagli appassionati di videogiochi: i titoli gratuiti del prossimo mese saranno tre, uno in più rispetto ai soliti due giochi messi a disposizioni per gli abbonati al servizio.

A partire da martedì quattro febbraio 2020, gli utenti potranno scaricare gratuitamente dal PlayStation Store Bioshock The Collection, The Sims 4 e Firewall Zero Hour.

I tre titoli gratuiti di febbraio 2020

Firewall Zero Hour, uno dei titoli per visori in Realtà Virtuale più popolari del momento, è compatibile con PlayStation VR ed è la vera novità del prossimo mese.

Bioshock The Collection, invece, comprende in un unico pacchetto le riedizioni di BioShock, BioShock 2 (solo single player) e BioShock Infinite.

Agli abbonati al servizio PlayStation Plus Restano ancora pochi giorni per scaricare i videogiochi gratuiti del mese di gennaio 2020: Uncharted The Nathan Drake Collection e Goat Simulator.

PlayStation: le ultime novità

Tra le ultime novità del mondo PlayStation, Sony, in occasione del CES 2020, tenutosi a Las Vegas ha mostrato in anteprima il logo della PlayStation 5, che stando alle ultime indiscrezioni sarà accompagnata da un nuovo controller super smart, con assistente vocale integrato.

Presso la World Intellectual Property Organization (Wipo) è recentemente apparso un nuovo brevetto che svela un joystick equipaggiato da un microfono e da un assistente vocale con funzioni simili ad Alexa di Amazon.

Bisognerà, tuttavia, attendere la conferma dell’azienda per avere maggiori informazioni in merito, che sicuramente non arriveranno all’E3 2020.

Sony, infatti, ha recentemente annunciato che non parteciperà all’importante fiera sui videogiochi, organizzata ogni anno a Los Angeles.

“Costruiremo la nostra strategia riguardante gli eventi globali del 2020 partecipando a centinaia di eventi per consumatori in tutto il mondo”, ha spiegato l’azienda. “Il nostro focus è assicurarci che i fan si sentano parte della famiglia PlayStation e abbiano la possibilità di giocare ai loro contenuti preferiti. Abbiamo una line up di titoli fantastici in arrivo su PlayStation 4 e con l'imminente lancio di PlayStation 5 ci troviamo davvero di fronte a un anno da celebrare con i nostri fan”.