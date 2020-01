PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di gennaio 2020

Per iniziare al meglio il 2020, Sony ha deciso di mettere a disposizione degli abbonati al servizio PlayStation Plus due giochi particolarmente apprezzati dagli appassionati di videogiochi, anche se per ragioni molto diverse. Si tratta di “Uncharted: The Nathan Drake Collection” e di “Goat Simulator”. Il primo mette a disposizione dei giocatori le tre avventure di Nathan Drake uscite su PlayStation 3 (“Drake’s Fortune”, “Il covo dei ladri” e “L’inganno di Drake”), rimasterizzate per sfruttare le maggiori potenzialità di PS4. “Goat Simulator”, invece, è una vera e propria parodia dei giochi di simulazione proliferati nel corso degli anni su PC. Vestendo i panni di una capra, i giocatori potranno vivere una serie di avventure deliranti all’interno di un ambiente open world. Si tratta di un’esperienza tanto bizzarra quanto divertente, adatta a chi è alla ricerca di un passatempo non troppo impegnativo. Chi invece vuole una trama solida e un gameplay curato troverà pane per i suoi denti nei tre Uncharted.

I giochi gratuiti di dicembre sono ancora disponibili

Gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno riscattare gratuitamente “Uncharted: The Nathan Drake Collection” e “Goat Simulator” a partire dal prossimo martedì 7 gennaio. Fino ad allora sarà ancora possibile recuperare i giochi gratuiti di dicembre, ossia “Titanfall 2” e “Monster Energy Supercross – The Official Videogame”. Il primo è uno sparatutto in prima persona sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts per Microsoft Windows, Xbox One e PlayStation 4. Si differenzia da altri esponenti del genere per la presenza dei Titan, dei giganteschi robot che i giocatori possono pilotare sia nel corso della storia sia nella modalità multiplayer. “Monster Energy Supercross – The Official Videogame” è un gioco adatto a tutti gli appassionati delle moto da cross. Il titolo, infatti, mette a disposizione dei giocatori un buon numero di motociclette, tracciati e piloti ufficiali del campionato supercross, personalizzabili in base ai propri gusti. Grazie all’editor dei tracciati, inoltre, è possibile condividere i propri percorsi con gli altri giocatori.