Active 2 Premium, il nuovo smartwatch di Amazfit per chi ama lo sport

Abbiamo utilizzato Active 2 Premium per circa due settimane associato a un iPhone per scrivere questa recensione. Oltre all’utilizzo giornaliero cittadino abbiamo portato il telefono con noi per durante alcuni giorni di trekking in montagna e l’abbiamo utilizzato in piscina. I punti di forza a nostro avviso sono le tantissime funzionalità sportive, la velocità nella connessione ai satelliti quando si inizia un’attività sportiva all’aperto, la semplicità di utilizzo, la durata della batteria (davvero “monstre” rispetto a tanti concorrenti anche più “blasonati”), l’accuratezza nel monitoraggio e nel tracking delle attività. Inoltre abbiamo trovato davvero molto comodo il cinturino sportivo e la luminosità dello schermo, anche in giornate assolate. Tra i pochissimi lati negativi segnaliamo che nonostante l’orologio sia impostato in italiano spesso le notifiche audio durante le attività sportive sono in inglese (questo immaginiamo si potrà risolvere facilmente con un aggiornamento software). L’altro lato negativo riscontrato, certamente soggettivo perché specifico della nostra prova, è che dopo una giornata di trekking in alta montagna senza aver mai sbattuto l’orologio abbiamo notato delle piccole righe, una sorta di micro-scalfiture sul quadrante (e non siamo riusciti davvero a capire il perché).