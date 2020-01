PS Plus, Crash Bandicoot N’Sane Trilogy tra i giochi gratis di febbraio 2020

È questione di ore prima che Sony sveli ufficialmente i giochi gratuiti del mese di febbraio 2020 per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

All’alba dell’annuncio ufficiale, PlayStation Spagna potrebbe essersi fatta sfuggire un indizio importante, che svelerebbe in anteprima uno dei due titoli gratuiti del prossimo mese per gli utenti con sottoscrizione a PS Plus: potrebbe trattarsi della remaster Crash Bandicoot N'Sane Trilogy.

L’indiscrezione arriva direttamente da un post pubblicato sulla pagina ufficiale di YouTube di PlayStation Spagna.

Il post pubblicato da PlayStation Spagna

"Domani alle 17:30 annunceremo i giochi PS Plus di febbraio", si legge nel post pubblicato da PlayStation Spagna e diretto alla community. "Riesci a indovinare quali giochi arriveranno? Suggerimento: uno di questi è una saga molto conosciuta".

Il post è accompagnato da un'immagine di Crash, che lascia pochi dubbi riguardo il titolo scelto da Sony, tra i due che saranno disponibili gratuitamente per gli utenti con sottoscrizione a PS Plus.

Remaster Crash Bandicoot N'Sane Trilogy

Lanciato sul mercato nel 2017 da Activision e sviluppato da Vicarious Vision, Crash Bandicoot N'Sane Trilogy comprende i remaster dei primi tre titoli Crash pubblicati per la prima PlayStation. Inizialmente disponibile solo per PlayStation 4, la saga è stata lanciata successivamente anche su PC; Switch e Xbox One.

PlayStation: le ultime novità

Sony, in occasione del CES 2020, il più grande evento internazionale dedicato all’elettronica di consumo, tenutosi a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio, ha svelato al grande pubblico il logo ufficiale della PlayStation di quinta generazione, che è molto simile a quello utilizzato per le scorse console. Insieme a PlayStation 5, l’azienda potrebbe lanciare un nuovo controller che potrebbe integrare un microfono e un assistente vocale, simile per funzioni ad Alexa di Amazon. Le caratteristiche del nuovo joystick sono state svelate da un brevetto recentemente depositato dalla stessa Sony presso la World Intellectual Property Organization (Wipo).