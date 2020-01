Al CES 2020, in corso a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio, il più grande evento internazionale dedicato all’elettronica di consumo, dove le più importati compagnie del settore, tra cui Samsung e LG, presenteranno al grande pubblico le loro ultime novità, Sony ha mostrato il logo ufficiale del suo prossimo gioiellino, confermando il suo arrivo entro fine 2020: la PlayStation 5.

Durante la conferenza, l’azienda ha svelato anche alcune delle sue caratteristiche, dedicando parte dell’evento di presentazione al successo di PS4: la seconda console più venduta di sempre, dopo la PlayStation 2.

PlayStation 5: logo e caratteristiche

Mostrato sul palco della conferenza direttamente da Jim Ryan, Sony Interactive Entertainment America, il logo della prossima PlayStation sarà molto simile a quello utilizzato per le scorse generazioni ed è stato l’unico grande dettaglio svelato al Consumer Electronics Show, durante il quale Sony ha scelto di rendere note solo alcune delle future specifiche tecniche della nuova console.

PS5, come correttamente svelato da diversi rumors circolati negli scorsi mesi, integrerà un chip 3D Audio in grado di offrire un suono ancora più realistico e avvolgente rispetto alla generazione precedente, dei trigger adattivi e un SSD super veloce. Inoltre, offrirà il supporto hardware al ray tracing e avrà un lettore Blu-Ray Ultra HD.

L’azienda ha inoltre confermato che il debutto della nuova console avverrà entro la fine dell’anno, probabilmente durante le prossime festività natalizie.

PS5 (YouTube Sony)

PlayStation 4, console da record: è la seconda più venduta al mondo

Come accennato precedentemente, parte dello spazio di presentazione di Sony è stato dedicato alla PlayStation 4, la console da record che, oltre ad aver registrato 100 milioni di unità distribuite nel minor tempo di sempre, ha totalizzato circa 106 milioni di pezzi venduti in tutto il mondo, aggiudicandosi il secondo gradino del podio nella classifica delle console di maggior successo.

Il record assoluto spetta alla PlayStation 2, che ha registrato in totale 155 milioni di consegne. L’ultimo posto del podio è riservato alla prima PlayStation, ferma a 102,5 milioni di unità distribuite.