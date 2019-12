Cinque minuti per ricordare i titoli che hanno fatto la storia di PlayStation. Per celebrare i 25 anni dal lancio della prima console, Sony ha proposto attraverso PlayStation UK un video che ripercorre i videogiochi più iconici di questo periodo e provocherà con ogni probabilità una certa nostalgia tra gli appassionati. I giochi attraversano tutte le generazioni, partendo dalla PS1 fino ad arrivare ai titoli più recenti per PS4. Il trailer riserva “un secondo per ognuno dei videogiochi Playstation che hanno definito le console di ogni generazione".

PlayStation, 25 anni di giochi in un video

Sono tanti i motivi che rendono affascinante il video che riassume i 25 anni di PlayStation in appena cinque minuti, con una rapida successione di immagini tratte dai giochi che hanno segnato un’epoca. Il trailer è infatti occasione per rivivere, seppur per pochi istanti, le emozioni provate giocando a titoli indimenticabili quali Spyro, Crash Bandicoot, Oddworld: Abe’s Oddysee, Tekken, Metal Slug, Final Fantasy e tantissimi altri ancora. Lasciando scorrere i secondi è facile anche rendersi conto degli immensi progressi, specialmente dal punto di vista grafico, avvenuti nel corso degli anni specialmente nel salto tra le diverse generazioni di PlayStation, segnalato nel video da brevissimi intermezzi, che porta gradualmente a immagini maggiormente definite e personaggi dagli aspetti sempre più realistici.

I migliori videogiochi PlayStation per gli sviluppatori

Oltre a riproporre i titoli indimenticabili approdati su PlayStation, Sony ha interpellato direttamente gli sviluppatori, chiedendo loro di scegliere, a seconda della propria opinione, il videogioco migliore lanciato sulla console in questi 25 anni. Tra i giochi nominati compaiono Castlevania: Symphony of the Night, Metal Gear Solid, God of War e Resident Evil 2. Tra le sorprese riservate dalla casa giapponese per l’importante traguardo tagliato il 3 dicembre c’è anche l’intervista del sound designer Takafumi Fujisawa, che ha svelato le ragioni dietro il suono di accensione della PS1, un motivo iconico diventato celebre in tutto il mondo.