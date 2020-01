PS5 e Xbox Series X, secondo un analista costeranno 499 dollari

È ormai noto che PlayStation 5 e Xbox Series X saranno entrambe lanciate verso la fine del 2020, giusto in tempo per gli acquisti di Natale. Nel corso degli ultimi mesi Sony e Microsoft hanno rivelato varie informazioni sulle nuove console, incluse alcune specifiche tecniche, ma non si sono mai sbottonate sul loro eventuale prezzo. Come al solito, l’assenza di informazioni certe rappresenta un terreno fertile per le previsioni degli analisti, che infatti non sono tardate ad arrivare. Sul sito GamesIndustry.biz, alcuni degli esperti più in vista del settore videoludico hanno condiviso varie previsioni sul 2020, inclusi i possibili prezzi al lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il possibile prezzo di PS5 e Xbox Series X

Secondo il dottor Serkan Toto, amministratore delegato dell’agenzia di consulenza giapponese Kantan Games, le due console avranno delle specifiche tecniche piuttosto simili e per questa ragione al lancio costeranno entrambe 499 dollari. “Rispetto alla scorsa generazione, dovrebbero esserci meno differenze tra le console di Sony e Microsoft, anche in termini di prezzo (mi aspetto che entrambe saranno vendute a 499 $)”, spiega l’analista. “Credo che il colosso di Redmond eviterà di far uscire Xbox Series X a un prezzo più alto e cercherà di dotarla di caratteristiche tecniche paragonabili a quelle di PlayStation 5. Inoltre, credo che nel corso dell’anno non usciranno altre console portatili o periferiche come un PlayStation VR 2 e che le due aziende si limiteranno a far uscire una sola versione delle nuove console al lancio”, conclude l’esperto.

L’analisi di Digital Foundry

Le considerazioni di Serkan Toto sulle specifiche tecniche delle nuove console di Sony e Microsoft non rispecchiano quelle emerse da un recente leak. Secondo la redazione del sito Digital Foundry, che ha analizzato nel dettaglio le informazioni circolate negli ultimi giorni, Xbox Series X dovrebbe essere dotata di componenti migliori rispetto a PlayStation 5: questa differenza dovrebbe consentire a Sony di lanciare la console al prezzo di 399 dollari.