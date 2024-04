Ue: anche iPadOS di Apple deve rispettare le nuove regole

Obiettivo limitare lo strapotere delle Big Tech

L'azione intrapresa da Bruxelles nei confronti di Apple iPadOs rientra nell'ambito della strategia messa a punto dall'Ue per limitare lo strapotere delle Big Tech attraverso l'applicazione del Dma diventato pienamente operativo dal 7 marzo scorso. Sia il gruppo della Mela che le case madri di Google e Facebook sono state designate come piattaforme principali (gatekeeper) ai sensi della riforma, insieme ad Amazon, ByteDance-TikTok, e Microsoft e assoggettate alla disposizioni del Dma. Ora la stessa sorte, dopo aver svolto un'indagine di mercato durata diversi mesi, è toccata a iPadOs. "La decisione odierna" - ha commentato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager - "garantirà il rispetto di condizioni eque e competitive anche per questa piattaforma così come agli altri 22 servizi da noi indicati lo scorso settembre". "Continueremo a monitorare gli sviluppi di mercato" - ha detto dal canto suo il commissario per il mercato unico Thierry Breton - "e non esiteremo ad aprire nuove indagini se altri servizi, sebbene non superino le soglie previste dalle norme Ue, presentino caratteristiche tali da dover essere considerate come portali importanti per gli operatori economici".