Philips serie 8000, l'asciugacapelli a ioni ad alta velocità

Compatto, leggero e ad alta velocità, il Philips Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 promette un’asciugatura in meno di 3 minuti. Grazie a tecnologie come ThermoShield Advanced, Dual Airstream e Ionic Care, protegge le lunghezze e mantiene idratazione e lucentezza. Un asciugacapelli “smart” che unisce prestazioni professionali, risparmio energetico e design elegante

(di Giuditta Avellina)

