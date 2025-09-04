Philips serie 8000, l'asciugacapelli a ioni ad alta velocità

Compatto, leggero e ad alta velocità, il Philips Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 promette un’asciugatura in meno di 3 minuti. Grazie a tecnologie come ThermoShield Advanced, Dual Airstream e Ionic Care, protegge le lunghezze e mantiene idratazione e lucentezza. Un asciugacapelli “smart” che unisce prestazioni professionali, risparmio energetico e design elegante
(di Giuditta Avellina)
- Asciugatura rapidissima (meno di 3 minuti)
- Tecnologia ThermoShield Advanced per protezione dal calore
- Ionic Care e Dual Airstream per lucentezza e zero crespo
- Modalità Gentle per cuoio capelluto sensibile e capelli fini
- Peso leggerissimo (395 g) e design compatto
- Pulizia automatica del filtro
- Accessori magnetici facili da usare
- Risparmio energetico fino al 50%
- Prezzo premium
- Cavo da 2 metri sufficiente ma non lunghissimo per uso salone
- Solo 1400 W di potenza nominale (compensata dall’alta velocità del flusso)