Luce pulsata: come funziona, quali benefici?

Negli ultimi anni la luce pulsata si sta diffondendo sempre di più nel mondo e in Italia ed è molto utilizzata soprattutto nei saloni professionali. Negli ultimi anni sta crescendo però anche l’utilizzo casalingo di questa tecnologia grazie alla ricerca e allo sviluppo di dispositivi innovativi come quelli di Philips, studiati in collaborazione con dermatologi per garantire un utilizzo facile e sicuro anche a casa. Abbiamo testato Philips Lumea IPL S9900

Si sente spesso parlare di depilazione, epilazione e luce pulsata, ma spesso si tende a ignorare le sostanziali differenze: la depilazione consiste nella rimozione del pelo a livello superficiale, limitandosi all’epidermide senza interessare la radice (tra queste, rasatura o crema depilatoria), l’epilazione prevede la rimozione del pelo dalla radice, intervenendo quindi a livello del bulbo pilifero (tra queste ceretta, epilatori elettrici, laser). Poi c’è la luce pulsata che agisce inibendo il ciclo di crescita del pelo mediante l’emissione di impulsi luminosi a una specifica lunghezza d’onda, in modo totalmente sicuro. La luce viene assorbita dalla melanina - il pigmento responsabile del colore di peli e pelle presente nel fusto e nel bulbo pilifero - e viene convertita in calore. Questo provoca la degradazione e la caduta del pelo e comporta la stimolazione della fase di riposo del follicolo. Eseguendo trattamenti regolari e cadenzati è possibile indebolire progressivamente il bulbo pilifero, con una conseguente riduzione della ricrescita dei peli superflui. Per questo, abbiamo scelto di approfondire il funzionamento di Philips Lumea IPL S9900 circostanziandone alcuni benefici, a partire dall’epilazione a lungo termine. Quattro le testine specifiche per diverse aree del corpo (corpo, viso, zona bikini e ascelle), progettate per adattarsi perfettamente a ogni zona e assicurare la massima precisione. Grazie alla tecnologia SenseIQ, attivano programmi personalizzati in base alla zona del corpo. Due le modalità d’uso: con filo per un trattamento rapido su aree più estese del corpo oppure cordless per trattare con precisione le zone del corpo difficili da raggiungere.

Come funziona Philips Lumea IPL S9900? Grazie alla tecnologia a luce pulsata (IPL), Philips Lumea IPL S9900 riduce gradualmente la crescita dei peli: gli impulsi di luce calda e delicata colpiscono la radice del pelo, inibendone progressivamente la ricrescita e, con trattamenti regolari, i risultati sono visibili già dopo poche sedute. Per iniziare, bastano 4 trattamenti ogni 2 settimane, seguiti da un mantenimento mensile, per ottenere una pelle liscia fino a 18 mesi (a partire da 3 trattamenti; la riduzione media dei peli dopo 18 mesi è dell’86% per la parte inferiore delle gambe). Con i suoi 450.000 impulsi, Philips Lumea IPL S9900 avrà dunque una “durata” media di 40 anni. L’intelligenza artificiale supporta ulteriormente le performance del dispositivo IPL: “Philips Lumea Serie S9900 è progettato per offrire trattamenti personalizzati, grazie a AI. Sviluppato in collaborazione con esperti dermatologi e testato su oltre 3.000 donne, utilizza infatti impulsi di luce delicati per colpire la radice del pelo e inibirne progressivamente la ricrescita. Proprio l’app dedicata integra esclusive funzionalità basate su AI, come il contatore AudioFlash che monitora la copertura della zona trattata, assicurando che tutte le aree siano coperte in modo uniforme o l’analizzatore di peli corporei che tiene traccia dei progressi nella riduzione dei peli, trattamento dopo trattamento, per un feedback tangibile, continua Benedetta Iorio, Consumer Marketing Manager di Philips Beauty.

Quando è meglio iniziare il trattamento IPL? L’inverno è il miglior periodo per il trattamento a luce pulsata, come ci conferma la cosmetologa dott.ssa Marella Campo. “La pelle è generalmente meno esposta al sole, riducendo il rischio di irritazioni o iperpigmentazioni, che possono verificarsi se il trattamento è eseguito su una cute abbronzata o sensibilizzata dai raggi UV. Inoltre, la minore esposizione solare rende più semplice rispettare la raccomandazione di proteggere la pelle trattata con una crema solare ad alta protezione. Durante i mesi freddi, la routine con la luce pulsata può essere integrata senza interruzioni, consentendo di seguire il calendario di trattamento consigliato, che prevede sessioni regolari per massimizzare l’efficacia. Infine, la pelle durante l’inverno tende a essere meno reattiva a causa delle temperature più basse, il che può contribuire a un'esperienza più confortevole e a una minore sensibilità post-trattamento. Quali vantaggi, in concreto, può comportare l’utilizzo della luce pulsata? Certamente la riduzione progressiva e duratura dei peli in quanto la tecnologia IPL emette impulsi di luce calda e delicata che colpiscono la radice del pelo, inibendo gradualmente la ricrescita. La prevenzione della crescita di peli incarniti poiché la luce pulsata non sollecita il follicolo in modo aggressivo né provoca irritazione alla pelle di viso, ascelle, area bikini, gambe e braccia. I risultati sono a lungo termine: dopo il ciclo iniziale di trattamenti (solitamente 4-12 sessioni), è sufficiente mantenere i risultati con sessioni mensili. Il dispositivo è dotato di un sensore SmartSkin che analizza automaticamente il tono della pelle in relazione alla colorazione del pelo e suggerisce l’impostazione più sicura e appropriata per ogni utente. L’app dedicata fornisce un supporto costante, consentendo di pianificare i vari trattamenti in modo ottimale (ad esempio, invia promemoria per ricordare quando eseguire le sessioni). I risultati sono visibili già dopo 4 trattamenti (circa 8 settimane) e la riduzione dei peli è progressiva e duratura, con sessioni di mantenimento solo una volta al mese dopo il ciclo iniziale che prevede un trattamento ogni 2 settimane per 4 sessioni. “La luce pulsata è efficace su peli di colore naturale, biondo scuro, castano e nero e su tonalità di pelle da molto chiara a scura” aggiunge la cosmetologa dott.ssa Marella Campo. “Non è consigliata, invece, su peli bianchi, grigi, biondo chiaro o rossi e non deve essere utilizzata su aree tatuate, nei o pelle abbronzata di recente né dev’essere utilizzata sulle pelli molto scure (fototipo VI). Tuttavia il trattamento è confortevole e indolore per la maggior parte degli utenti: grazie al sensore SmartSkin l’intensità di luce pulsata viene calibrata in base alla propria tonalità di pelle e peli permettendo un trattamento personalizzato”.

Come fare una perfetta bodycare, a partire da Philips Lumea IPL S9900? “Dopo aver rasato l’area da trattare, utilizzare la luce pulsata su pelle pulita e asciutta, seguendo attentamente le indicazioni del dispositivo” raccomanda la dott.ssa Marella Campo, cosmetologa. “Se si utilizza la ceretta, invece, è consigliabile attendere almeno 24 ore prima di procedere con la luce pulsata. Per ottenere risultati ottimali nell’epilazione, è essenziale mantenere la pelle ben idratata: massaggiare quotidianamente una crema corpo o un olio nutriente per preservare elasticità e luminosità. In fase iniziale, per stimolare il rinnovamento cellulare e prevenire i peli incarniti causati da precedenti metodi di epilazione o depilazione, è utile esfoliare il corpo una o due volte a settimana. A questo scopo, si possono utilizzare scrub delicati o prodotti contenenti esfolianti enzimatici, con papaina e bromelina, o chimici, come acido glicolico o mandelico. I massaggi drenanti e stimolanti della microcircolazione sono inoltre un valido supporto per mantenere la pelle sana, luminosa e funzionale. Ma anche una dieta ricca di vitamine e antiossidanti, come la vitamina C e la vitamina E, protegge la cute dai danni dei radicali liberi, contrastando lo stress ossidativo che causa la degradazione delle proteine dermiche come collagene ed elastina, fondamentali per il supporto della pelle” aggiunge la dott.ssa Marella Campo, cosmetologa. “Gli acidi grassi essenziali, presenti in alimenti come pesce azzurro e noci, migliorano elasticità e idratazione grazie al contenuto di omega, indispensabili per il buon funzionamento della barriera cutanea. Bere almeno due litri d’acqua al giorno contribuisce a mantenere la pelle idratata dall’interno, con benefici evidenti anche sull’epidermide. Ridurre il consumo di zuccheri e cibi processati, infine, aiuta a prevenire infiammazioni e impurità, favorendo una pelle più resistente, luminosa e sana”.

Un alleato di bellezza per una routine di benessere ottimale “Philips Lumea si propone come un vero e proprio alleato di bellezza pronto a migliorare e ottimizzare la routine di benessere nelle vite sempre più frenetiche delle nostre consumatrici - racconta Benedetta Iorio, Consumer Marketing Manager di Philips Beauty - e ad oggi sono più di 500.000 le persone a sceglierlo ogni anno in Europa (soprattutto donne dai 25 ai 54 anni) e a far sì che sia il marchio numero 1 nell’epilazione a luce pulsata in Europa secondo l’Istituto di ricerca di mercato leader nel settore (dati a valore anno 2023 per la categoria Luce Pulsata)”.

Lumea